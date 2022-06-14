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【ESG】恒生推綠色按揭和電動車貸款計劃　送本地藝術家創鑄環保NFT

綠色金融 12:58 2022/06/14

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恒生銀行  （00011）  宣布，將推出一連串涵蓋衣食住行及理財投資等多方面的綠色產品和服務優惠，由6月13日起，首階段推出全新綠色按揭和電動車貸款計劃，提供多項獎賞。另外，恒生會與本地藝術家慧惠及李秋明（Chow Lee）聯手創鑄非同質化代幣（NFT）獎賞。

【Trip.com推計算旅程碳排放功能 為旅客提供更具可持續性旅行選擇：按此

送本地藝術家創鑄環保NFT

由6月13日起，恒生推出綠色按揭計劃，適用於香港綠色建築議會「綠建環評」鉑金或金級認證的物業，客戶成功提取綠色按揭貸款，可享高達10,000元額外現金回贈、家居保險保費折扣及網購電子禮券等優惠，更可參與大抽獎，有機會贏取高達388,888元的現金獎賞。

另外，恒生為有意購置電動車的客戶，提供年利率低至1.68%的無抵押貸款。客戶經網上申請並成功提取貸款，可享高達3,000元現金獎賞。

為迎合元宇宙及綠色投資的大趨勢，恒生更邀請藝術家慧惠及李秋明創鑄兩套環保限量NFT，每套50個。首50名成功申請綠色按揭並簽署有關按揭貸款條件的客戶，以及首50名成功申請並提取電動車貸款之客戶，均可獲得1個相應的環保NFT。

恒生指，將於7月陸續推出更多圍繞綠色投資及消費的優惠，例如客戶凡認購指定ESG投資服務，可參與大抽獎；而客戶在指定環保商戶和食肆以信用卡消費，亦可獲額外積分獎賞。恒生亦會與更多藝術家合作，送出更多原創環保NFT獎賞。

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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