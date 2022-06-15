【消費優惠】譚仔三哥米線外賣自取優惠 加$12享「青瓜/雲耳+飲品」 精明消費 09:00 2022/06/15 分享： 分享： 譚仔三哥米線推外賣自取加配優惠，只要在譚仔三哥米線惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配小食飲品組合。由12元到18元。不過要留意椒麻涼拌魚爽肚於指定分店供應。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【商場活動】P助與粉紅兔兔登陸MOKO新世紀廣場 期間限定店發售獨家精品 2022/06/14 【商場活動】P助與粉紅兔兔登陸MOKO新世紀廣場 期間限定店發售獨家精品 【賞你遊】最後一批逾40行程明早10時起可報名 包括點心放題、搭水上的士遊維港等（附詳情） 2022/06/14 【賞你遊】最後一批逾40行程明早10時起可報名 包括點心放題、搭水上的士遊維港等（附詳情） 【1萬元消費券】ZA Bank與八達通推消費券優惠 以邀請碼開戶可獲額外500元增值額 2022/06/14 【1萬元消費券】ZA Bank與八達通推消費券優惠 以邀請碼開戶可獲額外500元增值額 【消費優惠】置富Malls旗下12商場推會員優惠五重賞 送總值50萬電子禮券及禮品 2022/06/14 【消費優惠】置富Malls旗下12商場推會員優惠五重賞 送總值50萬電子禮券及禮品 【回歸25周年】九巴推四重優惠 7月起月票買3送1 樂悠卡、長者八達通過海後路段免費 2022/06/14 【回歸25周年】九巴推四重優惠 7月起月票買3送1 樂悠卡、長者八達通過海後路段免費 外賣 網上購物 美食 著數優惠 食用安全 餐廳情報 雞翼 魚 產品 組合