【消費優惠】譚仔三哥米線外賣自取優惠　加$12享「青瓜/雲耳+飲品」

譚仔三哥米線推外賣自取加配優惠，只要在譚仔三哥米線惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配小食飲品組合。由12元到18元。不過要留意椒麻涼拌魚爽肚於指定分店供應。

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撰文：hket小編

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