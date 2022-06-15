【消費優惠】Pizza Hut惠顧滿$50即送$50現金折扣券 精明消費 10:30 2022/06/15 分享： 分享： 即日起於Pizza Hut惠顧滿50元，即送50元現金折扣券、買滿100元，即送50元現金折扣券兩張，如此類推，多買多送。優惠適用於Pizza Hut分店付款/取貨，或Pizza Card會員於網上/熱線電話訂購外送速遞，以取得電子折扣券。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】譚仔三哥米線外賣自取優惠 加$12享「青瓜/雲耳+飲品」 今日 【消費優惠】譚仔三哥米線外賣自取優惠 加$12享「青瓜/雲耳+飲品」 【商場活動】P助與粉紅兔兔登陸MOKO新世紀廣場 期間限定店發售獨家精品 2022/06/14 【商場活動】P助與粉紅兔兔登陸MOKO新世紀廣場 期間限定店發售獨家精品 【賞你遊】最後一批逾40行程明早10時起可報名 包括點心放題、搭水上的士遊維港等（附詳情） 2022/06/14 【賞你遊】最後一批逾40行程明早10時起可報名 包括點心放題、搭水上的士遊維港等（附詳情） 【1萬元消費券】ZA Bank與八達通推消費券優惠 以邀請碼開戶可獲額外500元增值額 2022/06/14 【1萬元消費券】ZA Bank與八達通推消費券優惠 以邀請碼開戶可獲額外500元增值額 【消費優惠】置富Malls旗下12商場推會員優惠五重賞 送總值50萬電子禮券及禮品 2022/06/14 【消費優惠】置富Malls旗下12商場推會員優惠五重賞 送總值50萬電子禮券及禮品 網上購物 電子支付 香港 Pizza 經濟 必勝客 網購平台 家電 虛擬銀行 著數優惠