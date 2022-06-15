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【消費優惠】Pizza Hut惠顧滿$50即送$50現金折扣券

精明消費 10:30 2022/06/15

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即日起於Pizza Hut惠顧滿50元，即送50元現金折扣券、買滿100元，即送50元現金折扣券兩張，如此類推，多買多送。優惠適用於Pizza Hut分店付款/取貨，或Pizza Card會員於網上/熱線電話訂購外送速遞，以取得電子折扣券。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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