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銅鑼灣Pop-up店Vinothek Berlin 帶來透心涼德國氣泡酒

博客 18:47 2022/06/13

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銅鑼灣的Vinothek Berlin，除了有酒可賣可飲外，還有許多打卡位。

6月天已開始咁炎熱，幾時捱到暑假？因此冰涼的凍飲，似乎是這個季節不二之選。在葡萄酒世界，氣泡酒有許多選擇，並不是只有法國的香檳，德國人本身也極之喜歡飲氣泡酒，今天用來代表德國氣泡酒的Sekt，1925年正式被確認。想在炎夏歎番杯凍飲，可移玉步到銅鑼灣的Pop-up Store——Vinothek Berlin走一轉，一定找到氣泡酒的心頭好。

Vinothek Berlin的門口會否令你想起德國的柏林圍牆？（攝影：何小雲）

一般人飲慣的香檳，是用3款葡萄釀製，但德國的氣泡酒，多數是用該國最著名最常用的白葡萄Riesling來釀製，而Sekt是指二氧化碳的形成，是來自第二次發酵，而氣泡酒的壓力最少要3.5 bars。另一名稱Perlwein，則指壓力比較低的氣泡酒，二氧化碳可能是打進去的；而Secco則是Perlwein比較摩登潮興的叫法。

今次釀酒師Tersina介紹的德國氣泡酒，有一枝便是Secco，Markgraf Von Baden酒莊出品——Bodensee Secco Trocken，用德國第二流行的白葡萄Muller Thurgau及Bacchus釀製，酒標上寫著feinfruchtig，意思是有細緻的果香。Tersina覺得這氣泡酒適合去沙灘配薯片，不用太昂貴及講究。

Markgraf Von Baden酒莊出品——Bodensee Secco Trocken（$158）（攝影：何小雲）

這間於1112年創立的酒莊——Markgraf Von Baden另一款氣泡酒，則是用傳統香檳的葡萄釀製，100% Chardonnay，即是我們常說的白中白Blanc de Blancs。採用傳統方法釀製，酒標上的Traditionelle Flaschengarung就是指用傳統在酒瓶發酵的方法，26個月與酒渣共存，充滿花香與果味。

Markgraf Von Baden, Chardonnay（$288）（攝影：何小雲）

餘糖影響氣泡酒風味

喝氣泡酒還要留意當中的餘糖（Residual Sugar）成分，這會影響葡萄酒的風味，最常見的Brut，在德國酒的規定中，餘糖有0-12 g/l。就好像在Rheingau產區有340年歷史的Trenz酒莊，其2018年的Riesling，就是Sekt Brut。

如果是Extra Brut，餘糖更少，0-6 g/l，之前提過的Markgraf Von Baden, Chardonnay及另文介紹的Peter Lauer, 2018也是屬於Extra Brut，甜度較低。如果想更乾身、更少糖，便可選擇Brut Nature，只有少過3 g/l，Peter Lauer, Grande Reserve, 1984便是一例。

    點擊圖片放大
    +2

抵飲年份香檳

一般人如果不喜歡喝常見的無年份（Non-Vintage, NV）氣泡酒，就會轉而追捧有年份的，但通常比較昂貴。難得這個已經來到第五代Saar區的德國小酒莊Peter Lauer的年份氣泡酒，價格又不算高昂。酒莊除了出名的Still Wine外，1996年開始釀製氣泡酒，而且有不同的選擇。

據Tersina表示，如果是好年份的話，酒莊會將15%-20%的葡萄酒留下來陳年，因此就會有Grande Reserve 1984（$880）那麼舊年份的氣泡酒出現。她試過，很有舊酒氧化的風味，而且去年11月才除渣（disgorged），酸度明顯。

一般傳統方法釀製的氣泡酒，都有因著除渣後酒液的流失，而有補液加糖（dosage）的工序，當中加入的是大約含500-750 g/l的糖水，但Peter Lauer, Grande Reserve 2002（$680）就加入了在德國Riesling分級制的第四級Beerenauslese (BA)的酒液，這是受貴腐霉（noble rot）影響的甜酒，極之珍貴，因此可以想像入口是充滿不同的果香，由新鮮到乾果，令人期待。

如果嫌上述兩枝氣泡酒昂貴，可以揀酒莊的2018年份的氣泡酒（$260），100%  Riesling，去年6月才除渣，新鮮帶少許烤香風味。

    點擊圖片放大

 

Info

Vinothek Berlin

期間限定：即日至6月26日

時間：12nn-9pm

地址：銅鑼灣京士頓街3-4號Shop 2

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撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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