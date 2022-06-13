【1萬元消費券】第二期消費券8月7日起分階段發放　「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）

政府公布，第二期消費券將於8月7日起發放。當局修訂領取消費券資格，容許「有條件成永久居民」者領取半額消費券，同時「有意圖永久離港者」則不合資格領取。

修訂領取消費券資格

消費券領取資格除了在6月30日前要年滿18歲、屬於香港永久性居民或新來港人士，將擴大至「有條件成永久居民」的香港居民，例如透過不同計劃來港的專才及企業家、來港升學人士等，該批人士可領取半額的消費券。

另外，當局修訂領取消費券資格，「有意圖永久離港者」不合資格領取第二期消費券，其準則包括由2019年6月18日至今年6月12日期間離港而非臨時性質（例如升學、派駐海外工作等），或曾提早申請領取強積金者。

八達通續分3階段發放

除了現行的支付工具營辦商，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go及WeChat Pay HK外，第二階段消費券另新增兩個支付平台，包括BoC Pay及PayMe。市民亦可於6月23日至7月23日期間，申請更改接收消費券的平台。若市民毋須「轉會」，則不需任何登記手續，就可於8月7日獲發消費券。

八達通繼續分三階段發放，用戶會先於8月7日及10月1日領取4,000元，並於完成消費4,000元後的下一個月，領取餘下1,000元；其他支付工具則分8月7日及10月1日兩期發放。

責任編輯：李瑩

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