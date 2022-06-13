  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (週一) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【1萬元消費券】第二期消費券8月7日起分階段發放　「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）

精明消費 18:26 2022/06/13

分享：

分享：

政府公布，第二期消費券將於8月7日起發放。當局修訂領取消費券資格，容許「有條件成永久居民」者領取半額消費券，同時「有意圖永久離港者」則不合資格領取。

修訂領取消費券資格

消費券領取資格除了在6月30日前要年滿18歲、屬於香港永久性居民或新來港人士，將擴大至「有條件成永久居民」的香港居民，例如透過不同計劃來港的專才及企業家、來港升學人士等，該批人士可領取半額的消費券。

另外，當局修訂領取消費券資格，「有意圖永久離港者」不合資格領取第二期消費券，其準則包括由2019年6月18日至今年6月12日期間離港而非臨時性質（例如升學、派駐海外工作等），或曾提早申請領取強積金者。

八達通續分3階段發放

除了現行的支付工具營辦商，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go及WeChat Pay HK外，第二階段消費券另新增兩個支付平台，包括BoC Pay及PayMe。市民亦可於6月23日至7月23日期間，申請更改接收消費券的平台。若市民毋須「轉會」，則不需任何登記手續，就可於8月7日獲發消費券。

八達通繼續分三階段發放，用戶會先於8月7日及10月1日領取4,000元，並於完成消費4,000元後的下一個月，領取餘下1,000元；其他支付工具則分8月7日及10月1日兩期發放。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（6月8日更新）
2022/06/08
【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（6月8日更新）
【交通加價】電車加價7月11日生效　成人票加逾15%至每程$3
2022/06/07
【交通加價】電車加價7月11日生效　成人票加逾15%至每程$3
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月7日）
2022/06/07
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月7日）
【報稅2022】7月2日前要交「綠色炸彈」　一文睇清政府儲稅券計劃（附申請方法）
2022/06/07
【報稅2022】7月2日前要交「綠色炸彈」　一文睇清政府儲稅券計劃（附申請方法）
【垃圾徵費】垃圾徵費最快明年下半年實施　一文了解收費準則及執法安排
2022/06/07
【垃圾徵費】垃圾徵費最快明年下半年實施　一文了解收費準則及執法安排
電子支付 著數優惠 電子消費券 強積金 支付寶 PayMe 八達通

下一篇文章

【1萬元消費券】八達通消費券尾數$1000周四發放　 OK便利店領取可獲贈20元現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【消費優惠】UNY eShop購物節　逾200件產品低至6折
【消費優惠】UNY eShop購物節　逾200件產品低至6折
【酒店優惠】瑰麗酒店推全新周日早午餐　每位598元起體驗泰式風味美食
【酒店優惠】瑰麗酒店推全新周日早午餐　每位598元起體驗泰式風味美食
今日優惠精選 - 【消費優惠】惠康買滿$150即送$30現金優惠券　衛訊精選藍牙喇叭快閃8折
【消費優惠】惠康買滿$150即送$30現金優惠券　衛訊精選藍牙喇叭快閃8折
【消費優惠】Donki父親節優惠　水晶富士山本釀造特價$149
【消費優惠】Donki父親節優惠　水晶富士山本釀造特價$149
【酒店優惠】大澳文物酒店10周年　120元嘆限定下午茶品嚐經典水鄉風味
【酒店優惠】大澳文物酒店10周年　120元嘆限定下午茶品嚐經典水鄉風味
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款