【1萬元消費券】Tap & Go推Edan獨家獎賞　推薦親友可獲Edan收藏套裝（附詳情）

政府今日公布第二階段5,000元消費券最快8月發放，營辧商之一的Tap & Go「拍住賞」宣布推出第二階段消費券計劃獨家獎賞，現有及新用戶以Tap & Go「拍住賞」領取第二階段消費券可專享Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包，價值2,055元及「Edan收藏套裝」。

Tap & Go x Edan限定獨家獎賞

現有及新用戶只要以Tap & Go「拍住賞」領取2022年（第二階段）消費券，可享以下獨家激賞：

獎賞一：Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包

Tap & Go「拍住賞」x Edan：限定csl 5G體驗包內附5G本地流動數據SIM卡一張（共300GB，每30日100GB）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Now E的Now精選組合、SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，名額共10萬份，先到先得，送完即止。

獎賞二：組隊Happy Share「Edan 收藏套裝」

現有及新用戶推薦3位親友首次成功登記及使用Tap & Go「拍住賞」領取2022（第二階段）消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套，先到先得，送完即止。

「Edan 收藏套裝」當中包括：

• Edan 收藏卡（1套4款），4張Edan收藏卡背面可拼砌出第5張驚喜Edan造型大收藏卡

• Edan 相架1個

• Edan 不同甫士造型貼紙1張

• Edan 型格造型海報4張



Edan為Tap & Go「拍住賞」拍攝的宣傳短片現於銅鑼灣金百利商場的露天巨型廣告板播放至6月下旬，同場更有一系列Edan型格造型照，各位「爵屎」們切勿錯過打卡機會。此外，三款不同Edan造型的巴士廣告將穿梭香港、九龍及新界，巴士路綫詳情稍後於Tap & Go「拍住賞」Facebook專頁公布。

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有關獎賞一及獎賞二詳情， 可瀏覽網址。

責任編輯：區祖飛

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