【投資觀點】美債息急升　施羅德：現市況下進行價值投資屬防守策略

自今年初至5月24日止，美國價值股以21%大幅領先增長股，施羅德投資策略研究主主管、特許金融分析師Duncan Lamont認為，傳統的價值股指數目前仍然集中在防守性較強的板塊，而這些板塊通常都可在滯脹環境下受惠，故現時市況下，進行價值投資屬防守策略，但投資者不應假定價值型投資的周期性將永恒不變。

美股大部份「值博股」都不是周期性股票

Lamont指，防守股的市場啤打值 （beta） 通常低於1，意味它們在指數向下發展時，波動性低於大市，相反周期股的市場貝塔值通常都高於1，雖然將價值投資與周期性企業相提並論的情況頗為普遍，但在美國股市中，大部份「值博股」都不是周期性股票，而是傾向以防守型為主。

舉例指，在MSCI美國價值指數市值中，便有75%企業在股票層面的市場貝塔值低於0.9。相比之下，MSCI美國增長指數市值中的低啤打的企業只有15%。

不過，這種情況並不是經常都一樣。2009年，在價值股整體市值中約有41%的企業市場啤打值低於0.9，而市場啤打值高於1.1的則佔44%，因此投資者不應假定價值型投資的周期性將永恒不變。

責任編輯：陳玉蓮

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