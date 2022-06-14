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【品味投資】6大勞力士Daytona熱門款市價跌　呢款2個月跌9.5%、現市值132萬

個人增值 18:02 2022/06/14

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勞力士（Rolex）在名錶市場中一直被認為是保值品牌，不少有興趣入手的朋友或者會首選這個品牌的名錶。不過，有外國媒體統計了勞力士Daytona系列的手錶，發現其中6款有跌幅的表現。面對跌價，香港市場的銷情會否受影響？

【Rolex官網價入唔到手「硬食」炒價！　呢款Daytona 64萬先入到手！：按此

鉑金冰藍錶面跌幅最多現市值132萬

外國媒體Watchanalytics日前公布，6款勞力士Daytona於3月及5月的市場價格走勢報告，這6個款式分別是鉑金冰藍錶面、黃金綠錶面、永恒玫瑰金巧克力錶面、鉑金藍錶面、蠔式鋼白錶面、蠔式鋼黑錶面。

其中，跌幅最多且明顯的是鉑金冰藍面型號116506，其在3月的市場價格為178,200歐元（約146.4萬港元），直至5月則下降至161,000歐元（約132.2萬港元），跌幅為9.5%。而跌幅最少只有4.1%的是鉑金藍錶面型號116509，其在3月的市場價格為73,200歐元（約60.1萬港元），而5月的市場價格則回落至70,000歐元（約57.5萬港元）。

於本港專營歐洲名牌手錶並已經營超過11年的意匠時計有限公司合夥人吳先生指，雖然以上款式名錶在香港市場的價格同樣有微調，不過銷售情況沒有太大變化，他解釋勞力士愛好者會視乎個人需要而購買，同時看好其日後升值的潛力。

6款勞力士Daytona3月及5月價格走勢

（按跌幅低至高排列）

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責任編輯：區祖飛

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