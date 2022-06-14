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【消費優惠】鴻福堂打卡即享透心涼特飲買1送1　Pizza-Box網上訂購滿$200送卡邦尼雞扒意粉

精明消費 07:00 2022/06/14

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.鴻福堂：打卡即享透心涼特飲買1送1

由即日起至6月30日，於鴻福堂café概念店HFT Life跟以下步驟於IG打卡，即可享買1送1優惠！透心涼特飲系列包括楊枝甘露沙冰、港式奶茶沙冰、白雪椰奶沙冰及消暑熊貓特飲。

1. 手持「沙冰特飲」小卡拍照

2. 即場上載相片至個人Instagram，並hashtag #Hftlife

3. 然後追蹤 HFT Life Instagram，即享「透心涼特飲系列」買1送1優惠

    點擊圖片放大

2.Pizza-Box：網上訂購滿$200送卡邦尼雞扒意粉

Pizza-Box又推優惠，即日起至6月19日，於Pizza-BOX網上訂購外送服務或外賣自取滿200元，結帳時於優惠卡輸入優惠碼「ps0613」，即送卡邦尼雞扒意粉！

    點擊圖片放大

3. 麥當勞：惠顧指定早晨套餐免費獲贈沐浴露

今個星期開始惠顧指定早晨套餐更會免費獲贈王子玫瑰皂KHO沐浴露！指定早餐包括新餐肉蛋漢堡套餐、新餐肉炒蛋飽套餐、新餐肉精選套餐、新餐肉珍寶套餐、珍寶套餐或精選早晨套餐等超值早晨套餐。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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