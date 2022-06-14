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【消費優惠】阿波羅買椰子菠蘿鮮果乳酪即減$5

精明消費 09:00 2022/06/14

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炎炎夏日當然要食凍嘢，去阿波羅購買椰子菠蘿鮮果乳酪，即可減5元，清甜椰子配上微微酸甜菠蘿！

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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