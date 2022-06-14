【消費優惠】阿波羅買椰子菠蘿鮮果乳酪即減$5 精明消費 09:00 2022/06/14 分享： 分享： 炎炎夏日當然要食凍嘢，去阿波羅購買椰子菠蘿鮮果乳酪，即可減5元，清甜椰子配上微微酸甜菠蘿！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】Tap & Go推Edan獨家獎賞 推薦親友可獲Edan收藏套裝（附詳情） 2022/06/13 【1萬元消費券】Tap & Go推Edan獨家獎賞 推薦親友可獲Edan收藏套裝（附詳情） 【1萬元消費券】八達通消費券尾數$1000周四發放 OK便利店領取可獲贈20元現金券 2022/06/13 【1萬元消費券】八達通消費券尾數$1000周四發放 OK便利店領取可獲贈20元現金券 【消費優惠】Donki父親節優惠 水晶富士山本釀造特價$149 2022/06/13 【消費優惠】Donki父親節優惠 水晶富士山本釀造特價$149 【消費優惠】UNY eShop購物節 逾200件產品低至6折 2022/06/13 【消費優惠】UNY eShop購物節 逾200件產品低至6折 【好去處】旺角新開日式燒肉放題店低至78折 頂級澳洲和牛海鮮放題334元起 2022/06/12 【好去處】旺角新開日式燒肉放題店低至78折 頂級澳洲和牛海鮮放題334元起 乳酪 菠蘿 食用安全 食譜 美食 著數優惠 經濟