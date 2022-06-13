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【寄件需知】寄件處理海關申報、清關手續　一文認識HS Code重要性及搜尋方法

博客 17:28 2022/06/13

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所有進口和出口的貨件都需要向海關申報及進行清關手續。處理相關文件時，寄件人有可能需要填寫HS Code。如果未能提交正確資料，有機會導致貨件寄送延誤，今次FreightAmigo讓大家認識HS code。

HS Code協制編號的定義

各國海關人員在評估關稅和稅收時，需要利用HS code協制編號準確識別貨件類別。

HS code協調編號制度（Harmonized System），是由世界海關組織設計的國際通用海關編號。作為多種用途的分類法，可供海關及統計部門、進出口商、運輸業及其他與國際貿易有關的人士採用。

香港協調編號制度採用8位數字的分類系統，首6位數分項採用世界海關組織協調制度的規定，第7及第8位數字是作更詳細的貨物分類，以配合本地需要。

HS Code協制編號的重要性

由於各地用語和文化差異，只作文字陳述，有機會產生誤會。例如「notebook」同時包含筆記簿和平板電腦的意思，「glasses」既是眼鏡亦可以是玻璃杯。如果填寫申報文件時出現這種誤會，有機會導致清關延誤。

所以改用HS code填寫申報文件，就能避免以上情況，確保申報清關程序順利。

HS Code協制編號搜尋方法

由於物品根據成分、物料、用途等歸類，以方便當地海關決定應收稅額。所以寄運前，謹記到目的地國家的海關網站，搜尋托運物品的正確HS code。如果寄物品到英國，可以到英國海關網站尋找你所需要的HS code。

以寄單車爲例

  • 如果單車由印尼、馬來西亞、斯里蘭卡或突尼西亞發出，編號為8712003010
  • 如果單車由柬埔寨、巴基斯坦或菲律賓發出，編號為8712003020
  • 如果由其他國家發出，編號則為8712003090

如果寄物品到香港，可以到香港政府統計處網站尋找你所需要的HS code。

以寄單車爲例

  • 單車（沒有安裝摩打的腳踏車）：87120000

如果大家在安排寄送時對填寫HS code仍有疑問，或者有其他貨運疑難，歡迎你隨時聯絡FreightAmigo與我們的客服專員聯絡。

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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