  • 30°C
香港時間 : 2022613日 (週一) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】南韓5大加密貨幣交易所下架萊特幣　擬於6月中統一代幣上綫及下架標準

博客 14:30 2022/06/13

分享：

分享：

主要加密貨幣過去一周表現疲弱再下試低位。歐洲央行（ECB）於6月9日公布議息結果一如預期維持關鍵利率不變，並計劃於7月議息會議加息25點子。世界銀行（World Bank）大幅下調全球增長預測，將今年的經濟增長預測從4.1% 下調至 2.9%。比特幣於周一報25,649美元，一周下跌18.2%。以太幣一周下跌28.9%，周一報1,356美元。

【金融機構探索DeFi應用　使數字資產可跨平台交易：按此

紐約州金融服務部（The New York Department of Financial Services， DFS）於6月8日發佈了穩定幣指南，要求穩定幣可贖回及需獲資產儲備完全支持。發行商的儲備金必須與其資產分開，並分別由美國國庫券或某些類型的美國國庫券組成的儲備支持所組成。發行商還應每月接受註冊會計師獨立審計。

南韓五大巨頭加密貨幣交易所Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和Gopax於6月8日同時宣布將下架萊特幣（LTC），因為其新Mimblewimble Extension Blocks（MWEB）網絡升級將允許萊特幣交易匿名性，因此韓國交易所將LTC分類為「暗幣」，與韓國反洗錢（AML）監管有所衝突。南韓法律禁止避開交易追蹤的私隱幣上市例如Monero（XMR）和Zcash（ZEC）上市，並要求對所有交易進行篩查，以發現可能存在的洗錢違規行為。據消息報告，五大交易所將於6月中發布自律協議，統一代幣上綫及下架標準。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報5352點，一周下跌29.4%；ix比特幣指數報6195點，一周下跌18.2%；ix以太幣指數報11654點，一周下跌28.9%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 5352 -29.4%（-1644）
ix比特幣指數 6195 -18.2%（-1382）
ix以太幣指數 11654 -28.9%（-4730）
*截至2022年6月13日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

虛擬貨幣 美股 貨幣政策 經濟數據表現 金融服務 經濟 世界銀行 市帳率 萊特幣 指數

下一篇文章

【MPF】善用強積金基金平台　助你揀選合適基金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【MPF】善用強積金基金平台　助你揀選合適基金
【MPF】善用強積金基金平台　助你揀選合適基金
博客 - 【保險保障】為子女規劃全面保障　「繳款人保障」如何發揮效用？
【保險保障】為子女規劃全面保障　「繳款人保障」如何發揮效用？
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
平治電動車列陣　EQB 250實用7座電動SUV
平治電動車列陣　EQB 250實用7座電動SUV
5G家居寬頻服務成新戰場　3香港、CSL、香港寬頻、數碼通誰能稱霸？
5G家居寬頻服務成新戰場　3香港、CSL、香港寬頻、數碼通誰能稱霸？
Netflix《怪奇物語4》再揭離奇死亡　重塑《驅魔人》經典驚嚇場面
Netflix《怪奇物語4》再揭離奇死亡　重塑《驅魔人》經典驚嚇場面
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款