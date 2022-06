【加密貨幣】南韓5大加密貨幣交易所下架萊特幣　擬於6月中統一代幣上綫及下架標準

主要加密貨幣過去一周表現疲弱再下試低位。歐洲央行(ECB)於6月9日公布議息結果一如預期維持關鍵利率不變,並計劃於7月議息會議加息25點子。世界銀行(World Bank)大幅下調全球增長預測,將今年的經濟增長預測從4.1% 下調至 2.9%。比特幣於周一報25,649美元,一周下跌18.2%。以太幣一周下跌28.9%,周一報1,356美元。

【金融機構探索DeFi應用 使數字資產可跨平台交易:按此】

紐約州金融服務部(The New York Department of Financial Services, DFS)於6月8日發佈了穩定幣指南,要求穩定幣可贖回及需獲資產儲備完全支持。發行商的儲備金必須與其資產分開,並分別由美國國庫券或某些類型的美國國庫券組成的儲備支持所組成。發行商還應每月接受註冊會計師獨立審計。

南韓五大巨頭加密貨幣交易所Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和Gopax於6月8日同時宣布將下架萊特幣(LTC),因為其新Mimblewimble Extension Blocks(MWEB)網絡升級將允許萊特幣交易匿名性,因此韓國交易所將LTC分類為「暗幣」,與韓國反洗錢(AML)監管有所衝突。南韓法律禁止避開交易追蹤的私隱幣上市例如Monero(XMR)和Zcash(ZEC)上市,並要求對所有交易進行篩查,以發現可能存在的洗錢違規行為。據消息報告,五大交易所將於6月中發布自律協議,統一代幣上綫及下架標準。

以上介紹僅供參考,是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響,周一報5352點,一周下跌29.4%;ix比特幣指數報6195點,一周下跌18.2%;ix以太幣指數報11654點,一周下跌28.9%。

指數 指數水平(點)* 一周變化 ix加密貨幣指數 5352 -29.4%(-1644) ix比特幣指數 6195 -18.2%(-1382) ix以太幣指數 11654 -28.9%(-4730) *截至2022年6月13日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平(2018年12月3日為1000點)。

=====

想自己砌高息股組合,低風險兼月月有息收?立即免費下載《香港經濟日報》App取經