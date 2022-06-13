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【元宇宙】恒生Sandbox建「夠薑蔥5星星學院」　與DSE考生迎接放榜、重現Last Day體驗

個人增值 14:29 2022/06/13

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元宇宙（Metaverse）是時下最熱門的話題，為了緊貼年輕人的互動方式，加上DSE放榜在即，恒生銀行旗下「夠薑蔥」宣布正式進軍元宇宙，將於The Sandbox創建一所仿照本地校園設計的「夠薑蔥5星星學院」，與他們並肩走過放榜前後的緊張時刻。

恒生銀行指，疫情令應屆香港中學文憑考試考生經歷不一樣的上課模式，甚至錯過不少校園重要的時刻。「夠薑蔥」早前進行了一項調查，訪問了接近300位中學生，逾半數受訪學生表示在疫情下會感到焦慮及悶悶不樂。有見及此，「夠薑蔥」特別呈獻「元．宇宙放榜圍爐」企劃創建「夠薑蔥5星星學院」，透過數碼虛擬空間創造前所未有的放榜及Last Day新體驗，陪伴考生齊迎接放榜的關鍵時刻，亦透過小遊戲讓考生在DSE放榜前，於元宇宙中率先感受摘取5星星的喜悅，為他們的中學生活添上圓滿一筆。

完成任務換取豐富獎品　

在「夠薑蔥5星星學院」內，「夠薑蔥」的社交平台主持阿薑和阿蔥等人會化身為非玩家角色（NPC，non-player character）與大家見面。考生只需完成尋找NPC及對話等任務即可收集星星，有機會換取餐飲禮券等豐富獎品，更可與一眾NPC 角色「圍爐」對話，讓大家輕輕鬆鬆迎接放榜的大日子。

「校服祭」重現Last Day校園難忘體驗                 

與此同時，為重現Last Day的校園難忘體驗，在校服上遍集同學簽名，「夠薑蔥5星星學院」舉行「校服祭」，在元宇宙中展示30款本地經典校服款式，讓應屆DSE考生可在心愛的校服前打卡，再於社交平台齊齊簽名轉載，為中學生涯拼出一幅色彩斑爛的構圖，紀念美好的校園時光。

「夠薑蔥5星星學院」將於7月14日正式揭幕，有興趣的同學們可瀏覽「夠薑蔥」Instagram專頁YouTube頻道發布的活動詳情。

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責任編輯：區祖飛

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