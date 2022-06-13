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【居屋2022攪珠】居屋2022、白居二2022抽籤結果公布 （附頭十名結果）

個人增值 14:50 2022/06/13

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每個人都需要一個安樂蝸，最新一期居屋申請者揀樓次序今日已公布，頭十個號碼順序為00、47、08、11、29、16、09、72、64、36

今期居屋共有7個項目，共提供8926個居屋單位，包括提供最多單位的東涌裕雅苑、觀塘安秀苑、啟德啟欣苑、北角驥華苑等，以市價五一折出售，單位建議售價介乎124萬元至531萬元，平均售價約為258萬元，抽中的幸運兒預料於今年第四季可以揀樓。

房委會同時攪出「白居二」的頭十個號碼，順序為67、83、25、54、28、12、68、30、90、23。「白居二」申請的配額則維持在4500個，家庭與一人申請者的配額比例，維持在9比1。買不到新樓，亦可以嘗試其他方法「上車」。

根據房委會公布的數據，今期「居屋2022」接獲申請表格及網上申請合共25.1萬份，相較推出8968伙，超額購27倍，即平均大約28個人爭一個單位，市場人士表示在最頭3個號碼均有機會揀樓，具體情況則要按照各個組別揀樓次序及分配名額才知道實際揀樓比率。

責任編輯：陳玉蓮

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