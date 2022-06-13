【美股分析】解構Salesforce秘方　首季業績佳有望延續高增長

要生意長做長有，產品服務固然重要，但客戶關係管理（CRM）更不可缺。利用客戶數據進行分析，繼而作出準確的營銷決策，不但可帶動生意額，更能有效地保留舊客、培育具潛力客戶，以至發掘新客源。靠CRM軟件起家的Salesforce（美：CRM），逾二十年來一直走在行頭最前綫。近年開始將其雲端優勢，伸展至不同功能及行業範疇，高增長誓將延續。

Salesforce創辦人Marc Benioff自小已懂得編寫電腦程式，並且出售圖利。南加州大學畢業後隨即加入甲骨文，一做便十三年，當上公司歷來最年輕的副總裁。職場發展漸見頂峰，Benioff決定創業，於1999年夥拍軟件設計員Parker Harris、Frank Dominguez及Dave Moellenhoff，成立Salesforce，製作雲端CRM軟件。

大中小企一網打盡

由於其軟件介面簡單易用，同時利用雲端技術，省卻了企業安裝及資訊科技支援開支，不單吸引中小企一嘗CRM軟件的效用，更令一批大企業摒棄前期規模大且成本高昂的傳統軟件，轉用雲端服務，Salesforce自然可以大小通殺。公司於2004年6月首次公開招股，當時客戶約9,800個，合共訂閱量超過14.7萬，軟件使用者遍及65個國家。首日在紐約證券交易所掛牌大收旺場，收報17.2美元，較定價11美元大幅高出56.3%；當時來說，是三年來首日表現最好的新股，市值一舉推上17億美元。

併購強化戰綫擴客源

Salesforce業務以高速擴張，上市翌年客戶數目已翻一番至2.05萬個，合共訂閱量接近40萬。2007年客戶基礎進一步擴大至4.1萬，訂閱量突破110萬。

內生增長以外，更不斷透過併購強化自身平台功能，同時拓展至其他雲端應用以擴大客源。2010年藉收購Heroku將業務伸延至平台即服務（PaaS）；2011年收購社交網絡監控平台Radian6；2012年收購協助企業管理Facebook主頁的社交營銷商Buddy Media；2013年吞併市場營銷雲端軟件ExactTarget；2016年收購電商雲端平台Demandware，標誌版圖伸展至零售領域，並同時收購文件協作軟件商Quip；2018年收購應用集成雲端平台MuleSoft；2019年收購視覺化數據分析平台Tableau；2020年收購企業通訊軟體Slack及為特定行業提供雲端服務的Vlocity；以及去年完成收購諮詢服務供應商Acumen Solutions等。

躋身道指成分股

Salesforce已連續九年獲IDC評為CRM軟件行業龍頭，現有客戶超過15萬，市佔率接近兩成，遠遠拋離同業。能夠當上長勝將軍，當然要有佳績支持，收入由2014年度的41億美元，年年遞增至2022年度的264.9億美元，九年間的複合年均增長率高達26%。2020年錦上添花，躋身道指成分股；現市值超過1,800億美元，比十九年前大漲超過100倍。剛公布的最新季績，高增長動力依然。截至4月底止第一季度收入74.11億美元，按年增長24.2%，略高過市場預期。毛利53.66億美元，上升21.7%；毛利率收窄2個百分點至72%。首季營運現金流增加13.8%，至36.76億美元。

展望第二季收入介乎76.9億至77億美元，按年上升約21%；2023年度收入預測下調至介乎317億至318億美元，增長約20%；不過，經調整每股攤薄盈利預測則由介乎4.62至4.64美元，調高至4.74至4.76美元。

延續高增長可期

SaaS企業其中一個關鍵指標是剩餘履約價值（RPO）。Salesforce截至4月底止總RPO達420億美元，增加20%；當中未來12個月內可確認為收入的近期剩餘履約價值（cRPO）有215億美元，上升21%。兩個數據均足以反映未來收入要維持高增速毫無難度。配合近年密密併購所帶來的協同效益正逐一顯現，盈利迎來高增長可期。Salesforce一直都有能力保持增長，股價受壓主要是因為盈利表現仍波動，但相對論質素較很多增長股強，所以如果認為美股逐步回穩，屬一隻值得考慮的價值型增長股。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：解構Salesforce 高增長秘方（收費文章）】

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