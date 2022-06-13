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【MPF】善用強積金基金平台　助你揀選合適基金

博客 11:05 2022/06/13

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作為一個精明消費者，購買商品或服務前，都會貨比三家，務求覓得最適合自己的選擇。同樣地，作為一個精明的強積金計劃成員，面對市場上超過400個強積金成分基金，亦應要瞭解和比較它們的收費、服務等，以便作出適合自己的投資決定。

【駿隆： 5月強積金今年首次錄正回報 人均賺1,168元 ：按此

強積金成分基金超過410個，計劃成員可以到積金局網站上的強積金基金平台，或透過平台的流動應用程式，審視有關這些強積金基金的資訊，包括基金表現、基金管理費及各個組成部分、基金風險和規模等。有關資料對計劃成員來說非常具有參考價值，能協助他們選擇性價比高和符合個人需要的基金。另外，高透明度的強積金基金資訊亦有助促進市場競爭，並透過市場力量，推動強積金基金收費進一步向下調整，加強對計劃成員的保障。

平台設有不同功能，包括「我的選擇」、「基金表現圖表」和「基金資訊表」，計劃成員可以選擇以列表或圖表方式檢視有關資料。平台還提供計劃文件資料庫的連結，方便計劃成員查閱強積金計劃說明書、基金便覽和周年綜合報告。此平台更會詳細列出強積金基金管理費的各個組成部分，包括「行政費／受託人費／保管人費」、「保薦人費」及「投資管理費」，讓計劃成員更瞭解相關收費水平。

    點擊圖片放大

計劃成員在揀選強積金或檢視自己的強積金投資時，不妨多利用強積金基金平台去比較各產品，訂定最合適自己的投資策略。

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撰文 : 對外事務部 積金局

欄名 : 積金為未來

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