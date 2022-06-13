【父親節2022】Canton Barber推父親節剪髮活動　獲最多讚好者可贏取價值逾萬元獎品

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調查指6成人盼2年內離開香港 移民首選邊3個國家？
父親節快到，買禮物買咗幾十年，真係買到悶？不如今年搞搞「新意思」，同爸爸一齊剪個新髮型？港東Canton Barber決定繼續推出6月限定的「父子剪髮優惠」及「父子同裝」讚好比賽，截至6月30日，在社交平台上獲得最多讚好的十組得獎者，將可獲得豐富禮品。
由即日起至6月30日期間，男士二人同行，不論是父子二人或是兩位爸爸級的好兄弟一同前往理髮，即可享6月限定價560元的二人剪髮服務（原價：兩位成人760元／成人+小童650元）。倘若兩位未能同時前往理髮，只要在活動完結前找回同一位理髮師，港東Canton Barber都只會收取差價。
另外，於理髮後讓港東Canton Barber會為您拍攝二人完成剪髮後的照片並上載至港東Canton Barber的官方Facebook和Instagram專頁上，即代表您將自動參加「父子同裝」讚好比賽。截至6月30日，在社交平台上獲得最多讚好的十組得獎者，將可獲得豐富禮品。
剪頭髮同時贏取禮品，呢份父親節禮物你又點睇呢？
責任編輯：陳玉蓮
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欄名 : 消費優惠