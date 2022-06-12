  • 29°C
香港時間 : 2022612日 (週日) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店優惠】瑰麗酒店推全新周日早午餐　每位598元起體驗泰式風味美食

精明消費 10:00 2022/06/12

分享：

分享：

香港瑰麗酒店HOLT'S CAFE由即日至7月推出「環球美食」周日早午餐（598元/位），由泰籍女廚師Piyawan Ketkaew製作多款泰國風味美食，她曾於曼谷瑰麗酒店工作，今次特別炮製多款精緻豪華的泰國菜式。

首先以傳統的海鮮拼盤展開序幕，包括半隻波士頓龍蝦、生蠔、泥蟹、大蝦和泰式蘸醬。食客可以無限量任點5種泰式經典頭盤，包括柚子沙律配北海道帶子和香葱、烤雞肉沙爹配醃青瓜和辣花生醬等。同時食客可選擇一款主菜，包括泰式烤伊比利亞豬肉綠咖喱配小茄子和甜羅勒、馬薩曼咖喱配和牛頰、泰式炒米粉配大閘蟹豆腐和羅望子醬、油炸鱸魚三味醬青檸葉等。甜品方面，客人亦可選芒果紅米糯米飯配新鮮泰國芒果椰奶及椰香石榴冰。

全新的周日早午餐還包括一杯咖啡或茶，和一杯汽酒或無酒精雞尾酒。

    點擊圖片放大
    +2

聯絡方式：

電話：3891 8732

電郵：hongkong.restaurants@rosewoodhotels.com

【原文：瑰麗酒店 HOLT'S CAFE 推出全新「環球美食」周日早午餐（收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【父親節2022】apm數碼藝術展最啱打卡　過千件超筍潮物低至$1換購
2022/06/11
【父親節2022】apm數碼藝術展最啱打卡　過千件超筍潮物低至$1換購
【好去處】經典港片NFT藏品展覽中環舉行　張國榮梁朝偉電影T恤登場
2022/06/11
【好去處】經典港片NFT藏品展覽中環舉行　張國榮梁朝偉電影T恤登場
【酒店優惠】大澳文物酒店10周年　120元嘆限定下午茶品嚐經典水鄉風味
2022/06/10
【酒店優惠】大澳文物酒店10周年　120元嘆限定下午茶品嚐經典水鄉風味
【消費優惠】將軍澳中心「初夏感謝祭」第二回將開始　 會員憑積分1元換ipad、Apple Watch
2022/06/10
【消費優惠】將軍澳中心「初夏感謝祭」第二回將開始　 會員憑積分1元換ipad、Apple Watch
【消費優惠】PANDORA夏日優惠　指定飾品低至55折
2022/06/10
【消費優惠】PANDORA夏日優惠　指定飾品低至55折
食用安全 著數優惠 午餐 廚師 豬肉 大閘蟹 生蠔

下一篇文章

【父親節2022】apm數碼藝術展最啱打卡　過千件超筍潮物低至$1換購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【酒店優惠】大澳文物酒店10周年　120元嘆限定下午茶品嚐經典水鄉風味
【酒店優惠】大澳文物酒店10周年　120元嘆限定下午茶品嚐經典水鄉風味
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【消費優惠】海港飲食堂食／外賣優惠　北海道松葉蟹＋燒鵝皇半隻$498
【消費優惠】海港飲食堂食／外賣優惠　北海道松葉蟹＋燒鵝皇半隻$498
【父親節2022】apm數碼藝術展最啱打卡　過千件超筍潮物低至$1換購
【父親節2022】apm數碼藝術展最啱打卡　過千件超筍潮物低至$1換購
【父親節2022】父親節禮物未有頭緒？　可參考一田挑選的窩心禮物
【父親節2022】父親節禮物未有頭緒？　可參考一田挑選的窩心禮物
【1萬元消費券】PayMe推4,000萬元獎賞　鼓勵市民轉用PayMe領第二輪消費券
【1萬元消費券】PayMe推4,000萬元獎賞　鼓勵市民轉用PayMe領第二輪消費券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款