【酒店優惠】瑰麗酒店推全新周日早午餐　每位598元起體驗泰式風味美食

香港瑰麗酒店HOLT'S CAFE由即日至7月推出「環球美食」周日早午餐（598元/位），由泰籍女廚師Piyawan Ketkaew製作多款泰國風味美食，她曾於曼谷瑰麗酒店工作，今次特別炮製多款精緻豪華的泰國菜式。

首先以傳統的海鮮拼盤展開序幕，包括半隻波士頓龍蝦、生蠔、泥蟹、大蝦和泰式蘸醬。食客可以無限量任點5種泰式經典頭盤，包括柚子沙律配北海道帶子和香葱、烤雞肉沙爹配醃青瓜和辣花生醬等。同時食客可選擇一款主菜，包括泰式烤伊比利亞豬肉綠咖喱配小茄子和甜羅勒、馬薩曼咖喱配和牛頰、泰式炒米粉配大閘蟹豆腐和羅望子醬、油炸鱸魚三味醬青檸葉等。甜品方面，客人亦可選芒果紅米糯米飯配新鮮泰國芒果椰奶及椰香石榴冰。

全新的周日早午餐還包括一杯咖啡或茶，和一杯汽酒或無酒精雞尾酒。

▼ 點擊圖片放大 +2

聯絡方式： 電話：3891 8732 電郵：hongkong.restaurants@rosewoodhotels.com

【原文：瑰麗酒店 HOLT'S CAFE 推出全新「環球美食」周日早午餐（收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App