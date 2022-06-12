【家居保險】不止保障家居財物　家居保涵蓋個人責任保障　索賠要咩要留意？

讀者李小姐問指，早前新聞報道有位小孩意外地損毀一間店舖中的擺設財物，起初店舖要求該名家長賠償損壞。作為家長的確有責任看管小孩，但街上人來人往，意外同時容易發生，有時是無可避免。究竟有沒有保險可以在這種情況下提供保障？

家居保涵蓋個人責任保障

很多朋友都誤解家居保險只提供家居財物保障，其實一份全面的家居保險當中還包括樓宇保險、人生意外保障、及個人責任險等。有些保險公司所提供的個人責任險保障範圍更是全球保的，同時包括同住家人。所謂的個人責任險，除了因居所發生意外而引致他人身體受到傷害或財物損失而需要承擔之法律責任外，其實這個當中包括公眾責任保障是指居所以外的地方都受保的，更是無地域限制，只要受保人沒有企圖惡意危害第三方或刻意損毀第三方財物，純粹意外或受保人不小心都能夠受保障。

需要報警立案

因此如果新聞報道內的小孩家長有一份有效的家居保，同時當中包括全球性的個人責任保障的話，可以將是次意外導致他人財物損失的索賠交由保險公司。正確的處理方法先不要立即承認責任或向對方提出任何承諾，其次需要報警立案證實有此事發生，其後通知保險公司及提供報案編號及涉事公司的資料。正常程序下，如果證實受保人當時只是不經意損毀他人財物，而又沒有其他原因，保險公司都會為受保人提出賠償。另外，有些保險公司就藉着個人責任險伸延擴大保障範圍，例如寵物主人責任保障，意思即是當受保人的寵物引致他人受傷、死亡或財物損失之第三者責任保障。不過要留意通常都只接受寵物貓和狗，同時有些保險公司設立該項保障範圍只限制於香港。

留意不保事項

留意事項，一般保險條款都設有自負金額即是我們常說的墊底費，投保人要先付自負金分擔部分損失，超出自負金額就由保險公司負擔。同時要留意每項的條款細則及最高賠償金額等。家居保的保費每年由幾百元至幾千元不等，保險公司會按照投保的樓宇種類，例如大廈住宅或洋房；樓齡，一般超過40年樓齡或以上會比較貴一些；最後是單位內的面尺大小同樣影響保費。

最後要留意一些不保事項，例如無法解釋的損失、違例僭建、機件故障或自然損耗、受保人蓄意破壞第三方而引致的損害和損失及一些一般不承保的情況如戰爭和恐怖活動等。詳情要留意每份保險產品的條款細則。此外，比較少人為意的不保細則，如投保的物業空置超過30日至90日，都會被列為不保事項。

因此投保前，要多留意不承保的條款，以免日後的爭拗。

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