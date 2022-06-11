【職場趨勢】科技人才有幾吃香？　Alphabet、Meta員工年薪中位數達230萬

新冠疫情打擊全球經濟，惟各行業都面對人手不足的問題，不少企業選擇在疫下加薪。近日，有外媒就標普500公司年薪水平調查進行分析，發現Google母公司Alphabet，以及Facebook母公司Meta的年薪中位數均超過29萬美元（約230萬港元），成為眾多公司之冠。

據外媒《華爾街日報》分析指，2021年Alphabet的薪酬中位數分別為295,884美元（約232萬港元），比2020年增長8%，成為453間受訪企業中，平均薪酬最高的公司。Meta則以292,785美元（約230萬港元）的薪酬中位數，排名第二。

華納兄弟探索升24% 同業最高

與Alphabet及Meta同屬媒體及娛樂類別的華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery），雖然其薪酬中位數只有82,964美元（約65萬港元），但相比2020年，升幅高達24%，成為同業中最高，亦意味該企上年平均加薪幅度，也是同業中最高。

至於剛在5月中宣布因用戶大量流失和營收放緩等因素而準備裁員的Netflix，其2021年薪酬中位數為201,743美元（約158萬港元）。雖較2020年跌8%，但仍是同行業眾多公司中，薪酬最高的20%。

責任編輯：劉子瑜

【原文：Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬】

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