【好去處】旺角新開日式燒肉放題店低至78折　頂級澳洲和牛海鮮放題334元起

最新一間開在旺角的日式燒肉店-本場，用上澳洲和牛及海鮮作主打，還在新張期推出多款優惠，讓大家可以抵食價錢歎高質素的燒肉，相信哈日族一定感滿足。

主攻澳洲M8和牛

餐廳供應澳洲M8和牛的不同部位，包括牛板腱、封門柳。由於肉味濃郁，深受「食肉獸」歡迎。除了M8澳洲和牛外，還有其他牛肉之選，包括極品牛小排、牛頸脊、牛舌、牛肋條及牛肋肉等。

海鮮也是這裏的主打，包括車海老，蝦因身體有鮮明的條紋，捲曲時形如車輪而得名。烤熟後的車海老呈艷麗的橘紅色澤，飽滿鮮甜具口感。另外鯖魚一夜乾也不容錯過，魚脂豐腴的新鮮鯖魚，經過醃漬及風乾等工序，魚香及油份濃縮在魚肉內，經炭火烘烤後美味加倍呈現，佐清酒或啤酒最合適。

新張期可享78折

現時餐廳供應4款燒肉放題套餐，分別有任食澳洲M8和牛及伊比利亞黑毛豬，共154品的「頂級澳洲和牛海鮮放題」（晚市428元起）；可無限追加多款海鮮，共139品的「極上牛小排海鮮放題」（晚市378元起）；可細意品嘗各款牛部位，共113品的「上品牛肩胛放題」（晚市328元起），以及可享用日本直送矜貴的博多雞及宮崎豬，共92品的「厚切豚肉放題」（278元起）。每款燒肉放題均可無限追加醬料、日式野菜、冷盤、小食、主食、甜品及湯等，包括唐揚炸雞、吉列蝦、明太子櫻花蝦、蒜香牛油露筍、溫泉玉子牛肉飯及日式麻糬等。每位客人更可享用無酒精飲品放題，額外加48元更可任飲Asahi及1664 Blanc生啤。

新張期間，餐廳更推出多款優惠，在特選時段惠顧晚上7時前埋單及離座或晚上9時後入座，即可享78折，最平只需334元起即可品嘗「頂級澳洲和牛海鮮放題套餐」，可以120分鐘任食澳洲M8和牛、伊比利亞黑毛豬，日本直送矜貴博多雞以及宮崎豬，更可無限追加半殼生蠔及車海老等多款海鮮等，以優惠價格享受矜貴的日本海陸食材。

另外，由即日至6月30日，周日至周四惠顧晚市正價時段，即可享四人同行一人免費優惠，最平人均只需222元起便可享用120分鐘任食高級燒肉放題，更可無限追加冷盤、小食及甜品等，相當超值。

本場

地址：旺角彌敦道628號瓊華中心16樓

電話：3108 9191、WhatsApp 6159 1945

營業時間：中午12時至凌晨12時（晚上10時最後入座）

作者、責任編輯：招美寶

【原文：旺角全新日式燒肉放題店 享高質澳洲和牛及海鮮（收費文章）】

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