【好去處】經典港片NFT藏品展覽中環舉行　張國榮梁朝偉電影T恤登場

香港初創企業BEAM + LAB將於6月18日正式推出以香港經典電影為主題的NFT藏品「CRYPTYQUES」，並於即日起至26日於中環全新多元展覽場地Haus of Contemporary舉行互動展覽慶祝首次發售。

是次展覽透過一系列工作坊、影片放映及講座，將「CRYPTYQUES」的故事概念實體化，有別於其他NFT項目，展覽將於首發前開幕並打破僅限於「Web3」領域的限制，以混合模式的全方位體驗，帶領訪客進入虛擬世界。

橫跨3層的展覽空間集合多個亮點，包括於底層設置霧幕投影「CRYPTYQUES」NFT電影片段，帶來沉浸式的體驗。電影愛好者亦可在現場免費領取以電影《殺手蝴蝶夢》與《烈火青春》場景的紀念海報。同場設有Cafe Zendo限定咖啡店，所有咖啡附送特別版電影場景紀念杯套。

放映《烈火青春》修復版

一樓空間設有LMF及觸執毛為「CRYPTYQUES」演奏配樂的特別剪輯影片以及「CRYPTYQUES」NFT藏品首系列「Desire」主題相片展。

「CRYPTYQUES」NFT藏品由夏永康擔任創意總監，將分3階段推出，代表着生命循環的「過去」、「現在」和「未來」。首個系列將探討人的「七情」，包括「Desire」、「Fury」、「Fear」、「Joy」、「Bitterness」、「Loathe」和「Love」。系列以「Desire」揭起序幕，將發行共1,320個NFT，選材自80年代反映慾望情感的電影場景-《殺手蝴蝶夢》 （1989） 和《烈火青春》 （1982） ，並由夏永康與荷里活製作班底聯手以點雲（Point Cloud）技術重新創作3D動畫影片呈現眼前。

另外，二樓空間會舉行工作坊，期間會全日循環播放《烈火青春》4K修復版電影放映及電影海報展覽，亦會陳列「Raw Emotions X CRYPTYQUES」聯成紀念品供訪客購買。而電影人文雋將主持一系列電影講座系列，詳情可留意官方社交平台公布。

活動時間表

即日至6月26日

《烈火青春》4K修復版電影播放；LMF及觸執毛演奏配樂的特別剪輯影片播放

6月10日晚上8時至10時 I_IS_ONE樂隊現場表演（預定門票：260元，現場門票：300元）

6月11日下午2時至4時

「CRYPTYQUES」編劇吳婥妮一對一解讀瑪雅生命藍圖

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作者：區家歷

責任編輯：陳家昌

【原文：經典港片NFT藏品展 張國榮梁朝偉電影T恤登場（收費文章）】

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