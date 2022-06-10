平治電動車列陣　EQB 250實用7座電動SUV

新款電動車一架接一架，平治（Mercedes-Benz）攻勢強勁，由入門級的EQA和EQB，房跑EQS、客貨車EQV，甚至概念車VISION EQXX，一門數傑，款式多得幾乎數不清。今次試駕這一部EQB，集齊港人最喜歡的元素，相信會成為不少車迷的心頭好。

電動車將成大勢，各大車廠也紛紛曬冷式推出新款，受益的始終是大眾車迷。平治寶馬之爭戰況最為激烈，平治一開始以抵玩的EQA震撼車壇，賣到斷市兼加價；寶馬亦後來居上，i4、iX3等亦極受歡迎，還有韓系的IONIQ及EV6等，真正百花齊放。

▲ 平治EQB 250是電動版的GLB，集汽油車及電動車的優點於一身，單是7座SUV已是一大賣點。（湯致遠攝）

實際5+2座位

雖然平治EQB 250不及EQA大玩親民，但牌面絕不輸蝕。這部電動版GLB，7座位寬敞實用，最適合一家之主；大熱的輕巧SUV車款，外形不過於浮誇科幻，亦不會過於笨重，低調討好。

EQB採用EQA相同的電動驅動科技，車架則沿自GLB，集長軸距及寬敞車廂優點於一身。馬力及扭力足夠有餘，續航力亦合格，一換一車價$52.9萬，可說是符合大部分人的條件，適合預算稍為充裕的車主。

▲ 細心看LED頭燈內一條藍色的「眼眉」，為電動車系EQ家族標記。（湯致遠攝）

GLB升級電動版

看到及試過實物，頗肯定用家一定不會失望。GLB車架換上了電動系列EQ的招牌模樣，絕無突兀。黑色密封式面板護柵有型，設於車頭與車尾的連續式燈條連同LED頭尾燈，車迷不會陌生。車側、腳踏及車尾亦鑲有EQB徽章，車頭則有鍍鉻頂軌，突顯越野味道。

全車已配備AMG Line風格組件，試車更有全套原廠Elite Package，需另加$68,370，有齊20吋AMG軨、電子避震及360環迴鏡頭，設備更為齊全。安全系統如主動式車道保持輔助、主動式煞車輔助、盲點輔助及泊車輔助則是標準配備。

▲ 如用盡7個座位，尾箱空間難免縮細。（湯致遠攝）

尾排空間稍窄

內櫳跟GLB同出一轍，座椅為Artico/Dinamica人造皮夾麖面物料，包覆厚實，前座亦設電控調校及記憶功能。最矚目當然是平治最標誌性的一排雙10.25吋數碼儀錶板及MBUX觸控屏幕，介面靚兼清晰易用，亦支援Apple CarPlay，中控台亦有觸控板方便控制。Nappa真皮軚盤配鋁質飾板點綴，設加減撥片用作調節電力回收。

中排不覺擠迫，亦有齊冷氣出風口及USB插頭位，加上天窗增添開揚感，寬敞舒適。最後第三排難免較窄，而且出入要鑽進內部，稍為「論盡」，不過亦齊備杯架、喇叭及充電位，算是一大彌補。坐齊7人的話，車尾箱空間形同虛設，將尾排放下，車尾箱才可擴展至1,620公升，空間運用要好好計算。

▲ Nappa真皮多功能軚盤靚仔，中控台以鋁質點綴，帶點科技feel。（湯致遠攝）

▲ 一排雙10.25吋數碼儀錶板及MBUX觸控屏幕，支援語音指令系統。（湯致遠攝）

▲ 最後排座位雖然不能說寬敞，不過小朋友及身形嬌小的話也不是大問題。（湯致遠攝）

動力充沛取勝

駕駛感方面，亦有齊汽油車及電動車的優點。馬力為190PS、扭力39.2kgm，0至100km/h加速9.2秒，最高時速為160公里。單看數字好像沒太大看頭，但真實駕駛起來，卻沒有遲鈍笨重感。舒適模式下，駕車如汽油車般自然順暢；如換上運動模式，立即脫胎換骨，爽快感即時提升，起步呈現電動車的推背感。

個人較喜歡動能回收減至最低，收油時的拖拉不致太突兀，駕起來更加輕鬆易上手。電子避震及20吋車軨，加上鋪在底部的電池，令行駛更加穩重舒適，轉彎咬地平穩，予人十足信心。而且軚感沒有過輕的弊病，駕駛者及乘客都揸得及坐得舒服。

車廂隔音出色，沒有引擎聲及路噪，靜到幾乎可聽到機械細微的聲音。跟新版EQA 250配備66.5kWh鋰電池，續航距離有474km，快速充電只需32分鐘，日常使用綽綽有餘。比EQA貴10多萬，但卻有多兩個座位及更有型的外表，如何取捨也是一個難題。

▲ 配備66.5kWh鋰電池，最高充電輸出功率（直流）為100千瓦，快速充電最快只需 32 分鐘。（湯致遠攝）

規格表

售價：$529,000起（一換一計劃）

車型：5門7座位SUV

引擎：66.5kWh鋰電前置永磁馬達，前輪驅動

馬力：190PS

扭力：385 Nm

車身長X闊X高：4,687 X 1,834 X 1,706mm

車重：2,110kg

輪距：2,829mm

續航力：474km

0-100km/h加速：9.2秒

最高時速：160km/h

查詢：仁孚行（2504 6140）