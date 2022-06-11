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【父親節2022】apm數碼藝術展最啱打卡　過千件超筍潮物低至$1換購

精明消費 13:00 2022/06/11

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為迎接父親節，apm化身逾2,000呎的甜品主題裝置「數碼互動藝術館」，展出多款NFT作品及巨型夢幻藝術糖果池等，讓大家盡情打卡；並加推開心感謝折，分階段陸續推出不同驚喜禮遇。

涵蓋潮流電子產品、家電、彩粧等，如1元換購FANCL淨肌保濕潔面粉、150元換Apple第三代AirPods、440元換4K平板電視等。The Point會員由即日起，更可以1,000積分換領感謝預留證。

千件筍貨低至1元換購：
第一階段 ： 即日起至6月12日
第二階段 ： 6月16日至6月26日

每周精選激筍優惠：由即日起至6月30日，每周推出激筍優惠，如3折298元入手SKECHERS女裝休閒鞋、於衛訊以52折258元購買多功能煮食爐等。

影音鑽飾最高消費賞：The Point會員於指定影音或鑽飾商舖，以電子貨幣消費並於有效期內登記積分，首3名累積最高消費會員，可獲贈潮流禮品，包括按摩椅、Samsung Galaxy 5G手機及5星級酒店Staycation一晚，禮品名額各一名。

消費賺盡20萬積分：會員即日起可以500分換取消費3X積分通行證，於指定影音或鑽飾商舖，以電子貨幣消費滿$5,000並成功登記積分，該單據可獲3倍積分獎賞。

    點擊圖片放大
    +2

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：apm父親節潮玩元宇宙 過千件超筍潮物低至$1換購

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欄名 : 消費錦囊

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