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【保險保障】為子女規劃全面保障　「繳款人保障」如何發揮效用？

博客 18:25 2022/06/10

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為人父母者都會盡心為孩子規劃好將來，投保不同的保險計劃，未雨綢繆。根據《兒童保險大數據報告》的分析顯示，0至14歲的受保兒童中，每人平均約為2張保單的受保人，意外保險、嚴重疾病和住院醫療保障均是父母為孩子投保的首選險種。作為孩子保單的持有人，能及早透過保險計劃為子女做好理財及保障的規劃，誠然是正確的第一步，但作為孩子的依靠及家庭的經濟支柱，父母們除了備妥足夠的保障，亦需要為孩子多走一步。

試想想，萬一不幸得了重症、發生意外受傷或傷殘，甚至身故，家人便會頓失所依，並有機會導致暫時或永久性無法繼續為子女繳付保費，令保單失效，而為他們預先作好的規劃亦會因此無法如期實現。只要父母們懂得運用「保險中的保險」—繳款人保障，便可對冲保單持有人因不幸遇上事故而引致的財務風險。

何謂「繳款人保障」？

市場上較周全的保險計劃一般會提供「繳款人保障」（Payor’s Benefit）的附加保障，讓作為保單持有人（亦即保單的繳款人）的父母們為子女規劃更周全的未來。萬一保單持有人不幸於指定歲數前患病或因意外受傷，而持續6個月或以上未能工作，保險公司將會代為支付期間其子女保單所需繳付的保費，直至子女達指定年歲為止；若然不幸離世，繳款人保障的權益便會即時啟動，以確保保單的保障持續生效。

「保險中的保險」是如何運作的？                                                                                                     

「繳款人保障」是一份可附加於基本保險計劃（如：人壽、危疾、儲蓄等）的附加保障，適用於受保人為兒童的保單。只需於投保指定基本計劃時額外繳付小額保費，即使不幸遇上突如其來的情況，也無需擔心頓時失去繼續繳交保費的能力，令孩子的保單無法發揮其應有的功效。

以一位30歲的家長為剛出生的孩子投保一份500,000元保障額的兒童萬用壽險保單為例，每年保費約為21,000元，只需每年額外支付約710元，就可獲得「保險中的保險」，確保為子女規劃的未來不會功虧一簣，令摯愛家人得到全面及安心的保障。

以上例子僅供舉例參考，個別保險計劃的保障範圍、賠償方式、賠償額及保費等，均以個別保單的條款為準。

 

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撰文 : 葉偉傑 萬通保險市務部副主管

欄名 : 保險DNA

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