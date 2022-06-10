Netflix《怪奇物語4》再揭離奇死亡　重塑《驅魔人》經典驚嚇場面

Netflix的王牌電視劇節目《怪奇物語》（Stranger Things）第四季Part 1日前上架，今季劇情發展兵分兩路：主綫以雲露娜維達（Winona Ryder）繼續尋找失蹤好友外，另一班膽大包天的中學生「玩出禍」以致啦啦隊成員慘死，死況猶如經典恐怖電影《驅魔人》（The Exorcist）中的驚嚇場面，秉承此劇特色續向70、80年代潮流致敬！

▲ 一開季首8分鐘閃回畫面已劇力萬鈞，有隔空觀察能力的Ten，「目擊」隔離房間未懂控制超能力的 Eleven變成殺人狂魔的經過。（圖片：Netflix）

▲ 有隔空觀察能力的Ten。（圖片：Netflix）

確實，Netflix近期負面新聞較多，如訂戶人數減少、業績倒退和宣布全球裁減員工等，難怪立即急召王牌電視劇《怪奇物語4》上馬。此劇自2016年首季開播以來，叫好叫座贏得多個國際電視獎項，更掀起80s懷舊風，周邊產品賣個滿堂紅，是Netflix的招牌大作。

神級神經質演技

距上季差不多3年時間，《怪4》Part 1上架差不多3日，官方公布收看次數達 2.8 億次數，《怪4》不負所望為Netflix沖喜，連帶頭三季的收視，再次位列排行榜第三、第五和和第四位，熱潮再次回歸，相信 7月1日首播的《怪4》Part 2會再掀起第二波熱潮！

▲ 今季雲露娜維達發揮其「神經質」演技，劇中鍥而不捨尋找失蹤好友兼差人Jim Hopper的去向。（圖片：Netflix）

《怪4》主膽雲露娜維達在此季的演技又再上一層樓，劇中她雖然已搬到加州展開新生活，但仍念念不忘上季因被電磁脈衝粉碎而失蹤的警長Jim Hopper。某天因收到一件疑似從俄國寄來的神秘包裹有暗藏密件的瓷娃娃，從密件內容得知半年前生死未卜的Jim仍然倖存，這季她將開展千里尋找意中人，更意外走進集中營……而其達顛峰的神經質演技將是此季一大亮點。

▲ 仍倖存的Jim Copper被秘密組織施以極刑。（圖片：Netflix）

擺脫折磨反遭殺害

至於本劇的恐怖元素戲碼，則交由一眾《怪4》的年青演員接力演出。5年前仍是小朋友的他們，5年後急速成長，劇中他們也進入高中生活：失去念力的Eleven慘遭同學孤立與欺凌，Mark與其好友一起加入由怪學長Eddie開辦的「地獄火俱樂部」（The Hellfire Club），承襲前季借助疑幻疑真的遊戲，來投射真實籃球賽得到「外界」助力才得以取勝。

▲ 劇中啦啦隊成員Chrissy Cunningham被Stranger Thing殺死。（圖片：Netflix）

▲ ，四肢扭曲，死況恐怖令人聯想《驅魔人》。（圖片：Netflix）

在「有借就要有還」的大道理下，其中參與地獄火俱樂部的啦啦隊的隊員Chrissy Cunningham，更因為持續被家暴的恐怖畫面而折騰，在劇中為擺脫幻覺向學長Eddie購買毒品，卻某天在其住處撞邪，Chrissy 分不出真假的環境下，慘遭一名來自顛倒世界且具備智慧的Stranger Thing殺害。死況猶如同經典電影《驅魔人》，她身體被升空，背部向天花，最後雙眼反白雙手扭曲致死。而《怪4》高明之處是把恐怖片與外星人科幻片合二為一，令恐怖懸疑片在劇情推進上的合理度大大提升。

▲ 首兩集高潮位莫過於有份參與The Hellfire Club的Chrissy 被Stranger Thing纏上。（圖片：Netflix）

▲ 在顛倒世界的Stranger Thing輕而易舉將Chrissy殺死。（圖片：Netflix）

▲ 在異度空間的Stranger Thing今集樣子輪廓更清晰。（圖片：Netflix）

編劇羅斯達菲（Ross Duffer）這樣為《怪4》解說，此季靈感來源來自《猛鬼追魂》（Hellraiser）的Pinhead和《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）的鬼王Freddy Krueger，他說：「我們從第一季開始就想設計一個真的能和角色對話的反派，讓他能夠說明自己的動機和想法，也能知道角色在想什麼。與其說是怪物片，不如說是心理恐怖片。」

▲ Sadie Sink也是Chrissy 被殺後狀況的唯一目擊者。（圖片：Netflix）

▲ 劇中Sadie Sink因目睹繼兄死亡感到無助，經常不斷狂loop一首 1985 年的經典勵志歌〈Running Up That Hill〉，在上星期，此曲榮登了美國 Apple Music 排行冠軍，其在全球 Spotify 的點播量增加了 8700%！（圖片：Netflix）