  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (週五) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Netflix《怪奇物語4》再揭離奇死亡　重塑《驅魔人》經典驚嚇場面

博客 14:47 2022/06/10

分享：

分享：

Netflix的王牌電視劇節目《怪奇物語》（Stranger Things）第四季Part 1日前上架，今季劇情發展兵分兩路：主綫以雲露娜維達（Winona Ryder）繼續尋找失蹤好友外，另一班膽大包天的中學生「玩出禍」以致啦啦隊成員慘死，死況猶如經典恐怖電影《驅魔人》（The Exorcist）中的驚嚇場面，秉承此劇特色續向70、80年代潮流致敬！

一開季首8分鐘閃回畫面已劇力萬鈞，有隔空觀察能力的Ten，「目擊」隔離房間未懂控制超能力的 Eleven變成殺人狂魔的經過。（圖片：Netflix）

有隔空觀察能力的Ten。（圖片：Netflix）

確實，Netflix近期負面新聞較多，如訂戶人數減少、業績倒退和宣布全球裁減員工等，難怪立即急召王牌電視劇《怪奇物語4》上馬。此劇自2016年首季開播以來，叫好叫座贏得多個國際電視獎項，更掀起80s懷舊風，周邊產品賣個滿堂紅，是Netflix的招牌大作。

神級神經質演技

距上季差不多3年時間，《怪4》Part 1上架差不多3日，官方公布收看次數達 2.8 億次數，《怪4》不負所望為Netflix沖喜，連帶頭三季的收視，再次位列排行榜第三、第五和和第四位，熱潮再次回歸，相信 7月1日首播的《怪4》Part 2會再掀起第二波熱潮！

今季雲露娜維達發揮其「神經質」演技，劇中鍥而不捨尋找失蹤好友兼差人Jim Hopper的去向。（圖片：Netflix）

《怪4》主膽雲露娜維達在此季的演技又再上一層樓，劇中她雖然已搬到加州展開新生活，但仍念念不忘上季因被電磁脈衝粉碎而失蹤的警長Jim Hopper。某天因收到一件疑似從俄國寄來的神秘包裹有暗藏密件的瓷娃娃，從密件內容得知半年前生死未卜的Jim仍然倖存，這季她將開展千里尋找意中人，更意外走進集中營……而其達顛峰的神經質演技將是此季一大亮點。

仍倖存的Jim Copper被秘密組織施以極刑。（圖片：Netflix）

擺脫折磨反遭殺害

至於本劇的恐怖元素戲碼，則交由一眾《怪4》的年青演員接力演出。5年前仍是小朋友的他們，5年後急速成長，劇中他們也進入高中生活：失去念力的Eleven慘遭同學孤立與欺凌，Mark與其好友一起加入由怪學長Eddie開辦的「地獄火俱樂部」（The Hellfire Club），承襲前季借助疑幻疑真的遊戲，來投射真實籃球賽得到「外界」助力才得以取勝。

劇中啦啦隊成員Chrissy Cunningham被Stranger Thing殺死。（圖片：Netflix）

，四肢扭曲，死況恐怖令人聯想《驅魔人》。（圖片：Netflix）

在「有借就要有還」的大道理下，其中參與地獄火俱樂部的啦啦隊的隊員Chrissy Cunningham，更因為持續被家暴的恐怖畫面而折騰，在劇中為擺脫幻覺向學長Eddie購買毒品，卻某天在其住處撞邪，Chrissy 分不出真假的環境下，慘遭一名來自顛倒世界且具備智慧的Stranger Thing殺害。死況猶如同經典電影《驅魔人》，她身體被升空，背部向天花，最後雙眼反白雙手扭曲致死。而《怪4》高明之處是把恐怖片與外星人科幻片合二為一，令恐怖懸疑片在劇情推進上的合理度大大提升。

首兩集高潮位莫過於有份參與The Hellfire Club的Chrissy 被Stranger Thing纏上。（圖片：Netflix）

在顛倒世界的Stranger Thing輕而易舉將Chrissy殺死。（圖片：Netflix）

在異度空間的Stranger Thing今集樣子輪廓更清晰。（圖片：Netflix）

編劇羅斯達菲（Ross Duffer）這樣為《怪4》解說，此季靈感來源來自《猛鬼追魂》（Hellraiser）的Pinhead和《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）的鬼王Freddy Krueger，他說：「我們從第一季開始就想設計一個真的能和角色對話的反派，讓他能夠說明自己的動機和想法，也能知道角色在想什麼。與其說是怪物片，不如說是心理恐怖片。」

Sadie Sink也是Chrissy 被殺後狀況的唯一目擊者。（圖片：Netflix）

劇中Sadie Sink因目睹繼兄死亡感到無助，經常不斷狂loop一首 1985 年的經典勵志歌〈Running Up That Hill〉，在上星期，此曲榮登了美國 Apple Music 排行冠軍，其在全球 Spotify 的點播量增加了 8700%！（圖片：Netflix）

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

日本時裝品牌Facetasm首次夥拍FILA　向70年代網球巨星波格取經
2022/06/08
日本時裝品牌Facetasm首次夥拍FILA　向70年代網球巨星波格取經
《壯志凌雲》戲裏戲外大不同？　詳解 IWC、Porsche與靚佬湯關係
2022/05/27
《壯志凌雲》戲裏戲外大不同？　詳解 IWC、Porsche與靚佬湯關係
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
2022/05/27
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」

你可能感興趣

日本時裝品牌Facetasm首次夥拍FILA　向70年代網球巨星波格取經
17:12 2022/06/08
日本時裝品牌Facetasm首次夥拍FILA　向70年代網球巨星波格取經
《壯志凌雲》戲裏戲外大不同？　詳解 IWC、Porsche與靚佬湯關係
19:22 2022/05/27
《壯志凌雲》戲裏戲外大不同？　詳解 IWC、Porsche與靚佬湯關係
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
18:48 2022/05/27
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」

最新專欄文章 更多

Piaget修練超薄技術　強推兩大薄錶系列:Polo Skeleton及AUC
今日
Piaget修練超薄技術　強推兩大薄錶系列:Polo Skeleton及AUC
首度推出1/10秒單按鈕計時秒錶　Patek Philippe示範架勢"藍"的霸氣
2022/06/09
首度推出1/10秒單按鈕計時秒錶　Patek Philippe示範架勢"藍"的霸氣
日本時裝品牌Facetasm首次夥拍FILA　向70年代網球巨星波格取經
2022/06/08
日本時裝品牌Facetasm首次夥拍FILA　向70年代網球巨星波格取經
BREITLING經典款式70周年　為NAVITIMER系列加推5色助興
2022/06/02
BREITLING經典款式70周年　為NAVITIMER系列加推5色助興
輕奢珠寶本地薑ZNS新來到「寶」　陳幼堅主理帶來男女合用中性款式
2022/06/01
輕奢珠寶本地薑ZNS新來到「寶」　陳幼堅主理帶來男女合用中性款式
電視 Netflix 科幻片 電影 恐怖片

下一篇文章

Piaget修練超薄技術　強推兩大薄錶系列:Polo Skeleton及AUC
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Netflix《怪奇物語4》再揭離奇死亡　重塑《驅魔人》經典驚嚇場面
Netflix《怪奇物語4》再揭離奇死亡　重塑《驅魔人》經典驚嚇場面
Piaget修練超薄技術　強推兩大薄錶系列:Polo Skeleton及AUC
Piaget修練超薄技術　強推兩大薄錶系列:Polo Skeleton及AUC
博客 - 【投資策略】臨近退休時不應犯的3個投資錯誤
【投資策略】臨近退休時不應犯的3個投資錯誤
博客 - 【親屬轉讓】樓市買賣中親屬轉讓如何運作？　談其好處及限制
【親屬轉讓】樓市買賣中親屬轉讓如何運作？　談其好處及限制
5G家居寬頻服務成新戰場　3香港、CSL、香港寬頻、數碼通誰能稱霸？
5G家居寬頻服務成新戰場　3香港、CSL、香港寬頻、數碼通誰能稱霸？
首度推出1/10秒單按鈕計時秒錶　Patek Philippe示範架勢"藍"的霸氣
首度推出1/10秒單按鈕計時秒錶　Patek Philippe示範架勢"藍"的霸氣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款