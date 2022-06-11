【品味投資】日本藝術家松山智一首推NFT　6月14日至21日舉行展售會

NFT熱潮下不少拍賣行陸續推出名人發行的NFT作拍賣或出售，蘇富比拍賣行（Sotheby's）宣布將於6月14至21日舉行「松山智一：天真的幸運」展售會，帶來日本藝術家松山智一的作品，展出超過20幅作品，同場亦會展出他首度推出的9幅NFT作品。

蘇富比表示， 「天真的幸運」將展出松山智一的經典「抽象」、「騎士」、「虛構風景」及「神話」系列新作。此外，他首度推出的9幅NFT作品亦會同場展出，這些作品繼續以油彩為媒材，秉承他一貫的魔幻風格，探索現實與文化身分認同。這一系列9幅NFT新作包括3幅一版1件、3幅一版5件及3幅一版150件，在蘇富比元宇宙平台Sotheby’s Metaverse上亦可供觀賞和購買。另外，蘇富比指，若購買全部3幅每版各150件的NFT作品，可獲贈1幅由松山智一設計的特別版NFT禮物，每個錢包地址可最多申請一件NFT禮物。

蘇富比亦提到，其拍賣行於2022年4月刷新松山智一拍賣紀錄，作品為松山智一的《融匯拼合》出自其著名的「騎士」系列，以高估價的6倍即504萬港元成交，此畫作估價則為60萬至80萬港元，刷新其個人拍賣紀錄。

■「松山智一：天真的幸運」展售會畫作■

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■「松山智一：天真的幸運」展售會NFT■

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「松山智一：天真的幸運」展售會詳情：

日期：2022年6月14至21日

地點：香港蘇富比藝術空間（太古廣場一期五樓）

責任編輯：區祖飛

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