【酒店優惠】大澳文物酒店10周年　120元嘆限定下午茶品嚐經典水鄉風味

大澳文物酒店為慶祝10周年里程碑，展開一系列誌慶活動，將客房全面升級，並推出期間限定大澳特色下午茶、攝影比賽，以及酒店導賞遊。當中期間限定大澳特色下午茶每位只需120元，即可品嚐經典水鄉風味。

大澳文物酒店指，為讓旅客能近距離體驗大澳警署歷史，活動期間，酒店將開放給公眾參觀，每天下午3時、3時半及4時設有3團導賞團，歷時20分鐘，導賞員會帶領穿梭酒店、看守塔、玻璃屋頂餐廳及文物探知中心，讓旅客猶如時光倒流細味大澳舊日情懷。

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另外，大澳文物酒店最近進行全面優化工程，9間客房及文物探知中心以全新面貌登場，雙人套房每晚2,000至2,800元起。而由6月12日起，凡入住酒店，每房可獲由著名英國畫家Lorette E Roberts以「真色大澳」為題繪畫大澳漁村及酒店的120周年紀念環保袋乙個及保溫瓶乙個，數量有限，送完即止。

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與此同時，酒店的玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout精選10道以蝦醬、鹹魚、鹹蛋黃、紫貝天葵等大澳地道食材入饌的經典美食，推出「10周年期間限定下午茶」，限時優惠每位只需120元。由6月12日起，惠顧「10周年期間限定下午茶」兩客，可獲贈120周年紀念環保袋乙個。數量有限，送完即止。

供應日期：6月12日至9月30日

供應時間：星期一至日，下午2時半至5時

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香港大澳文物酒店

地址：香港大嶼山大澳石仔埗街

電話：2985 8383

網址

Facebook：taioheritagehotel

責任編輯：梁政琪

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