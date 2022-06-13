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【消費優惠】Donki父親節優惠　水晶富士山本釀造特價$149

精明消費 10:30 2022/06/13

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就快到父親節，Don Don Donki推父親節優惠，精選產品包括水晶富士山本釀造特別149元、佐酒小食及一系列日本食材。想買咩畀爸爸食都可以啦。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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