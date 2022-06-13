【消費優惠】Donki父親節優惠 水晶富士山本釀造特價$149 精明消費 10:30 2022/06/13 分享： 分享： 就快到父親節，Don Don Donki推父親節優惠，精選產品包括水晶富士山本釀造特別149元、佐酒小食及一系列日本食材。想買咩畀爸爸食都可以啦。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】UNY eShop購物節 逾200件產品低至6折 今日 【消費優惠】UNY eShop購物節 逾200件產品低至6折 【好去處】旺角新開日式燒肉放題店低至78折 頂級澳洲和牛海鮮放題334元起 2022/06/12 【好去處】旺角新開日式燒肉放題店低至78折 頂級澳洲和牛海鮮放題334元起 【酒店優惠】瑰麗酒店推全新周日早午餐 每位598元起體驗泰式風味美食 2022/06/12 【酒店優惠】瑰麗酒店推全新周日早午餐 每位598元起體驗泰式風味美食 【父親節2022】apm數碼藝術展最啱打卡 過千件超筍潮物低至$1換購 2022/06/11 【父親節2022】apm數碼藝術展最啱打卡 過千件超筍潮物低至$1換購 【好去處】經典港片NFT藏品展覽中環舉行 張國榮梁朝偉電影T恤登場 2022/06/11 【好去處】經典港片NFT藏品展覽中環舉行 張國榮梁朝偉電影T恤登場 家品 網上購物 家電 著數優惠 食譜 父親節 富士 富士 經濟 富士山