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【消費優惠】惠康買滿$150即送$30現金優惠券　衛訊精選藍牙喇叭快閃8折

精明消費 07:00 2022/06/13

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.惠康買滿$150即送$30現金優惠券

即日起到惠康門市買滿150元，即送30元現金優惠券1張！優惠券可於6月10至7月7日期間，購物滿380元時使用。需要買嘢就記得要留意呢個優惠。

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2.衛訊：精選藍牙喇叭快閃8折

JBL Clip 4 防水掛鉤藍牙喇叭以8折價399元 （原價499元）發售！JBL Clip 4 防水掛鉤藍牙喇叭連掛鉤設計，可以掛於背囊、袋，方便攜帶，仲有IP67 防水防塵規格，加埋長達10小時電池續航力。

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3.百佳：買Oral-B牙膏送禮品

百佳又推優惠，購買4支Oral-B抗敏護齦/牙齦修護牙膏90克，即送接近180元的禮品。禮品包括得寶閃鑽4層衞生紙10卷裝2條及碧浪4D抗菌洗衣膠囊31顆袋裝1袋。

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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