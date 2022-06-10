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【ESG】新世界發行全球首筆社會責任及綠色雙重債券　合共發行規模7億美元

個人增值 12:49 2022/06/10

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新世界發展 （00017） 宣布發行以美元計價的社會責任及綠色雙重債券，作為實現《新世界 2030 可持續發展願景》及「環境、社會及企業管治」（ESG）整合的承諾之一，成為全球首間於公開債券市場，發行以美元計價的社會責任及綠色雙重債券的企業。

綠色永續債券最高錄得超額認購近5倍

社會責任債券發行規模為2億美元（年息率：5.875%），最終定價為T+290個基點，年期5年，而綠色永續債券的發行規模為5億美元（年息率：6.15%），最高錄得超額認購接近5倍。新世界表示，該等債券根據集團在香港的《可持續金融框架》發行，新世界近日亦更新了該框架，以緊貼不斷演變的國際標準及最佳實踐；框架內容已獲ESG及企業管治研究及評級機構Sustainalytics授予正面的第二方意見。 

新世界發展於2018年獲得香港首筆綠色貸款，並積極利用貸款及債券等綠色金融工具，帶動區內可持續發展。去年，新世界發展成為全球首家發行可持續發展掛鉤美元債券的發展商，債券的可持續發展關鍵績效目標與集團的「可再生能源藍圖」一致，支持集團按照《巴黎氣候協定》，將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度的目標，並制訂明確的減排方式。 

責任編輯：區祖飛

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