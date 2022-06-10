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【MPF】駿隆： 5月強積金今年首次錄正回報　人均賺1,168元　中港股票基金表現最好

強積金 15:44 2022/06/10

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駿隆發布5月強積金回報報告，5月強積金回報為今年首個月錄得正回報，2022年初至今強積金人均回報一直錄得負26,638元。而5月為首個月錄得正回報，為1,168元，當中中港股票基金受惠於解封和政策利好消息較多，表現最佳。

截至5月31日，駿隆強積金綜合指數升逾1點 （+0.5%），報230點。5月份三大主要指數表現小幅上漲，股票基金指數升約2點 （+0.8%），報311點；混合資產基金指數升1點 （+0.2%），報229點；固定收益基金指數升0.1點，報124點。從2022年初至5月，強積金每人平均蝕26,638元。

指數 指數值 2022年5月回報 2022年初至今回報
駿隆強積金綜合指數 230 0.5% -10.3%
駿隆強積金股票基金指數 311 0.8% -12.6%
駿隆強積金混合資產基金指數 229 0.2% -11.6%
駿隆強積金固定收益基金指數 124 0.1% -3%
強積金人均回報（港元） NA +1,168元 -26,638元

取消強積金對沖　加強打工仔退休儲備的保障成效

對於立法會通過取消強積金對冲條例草案，駿隆執行董事王玉麟表示歡迎，他表示，新安排加強打工仔退休儲備的保障成效，成員更應因此加強積金管理，爭取更佳回報以累積更多退休儲備。僱主方面，因取消強積金對沖或會令成本逐澌增加，但法例實施前之強積金仍可對冲，並呼籲僱主應選擇表現更佳的強積金計劃供員工選擇，回報提高變相可減低僱主成本，以達僱主員工雙嬴局面。

王玉麟亦提醒，投資市場短期波伏較大，若過度轉換基金更會蒙受損失，建議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。駿隆預期未來一年市場較波動，投資者應謹慎，較保守的投資者可將資產轉移強積金保守基金，減低資產虧損機會；而投資年期較長的強積金成員，可考慮轉入股票市場作長綫退休投資 。

 

責任編輯：陳玉蓮

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