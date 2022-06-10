5G家居寬頻服務成新戰場　3香港、CSL、香港寬頻、數碼通誰能稱霸？

香港的住宅寬頻市場競爭表面上很平靜，兩大固網寬頻供應商香港電訊 （06823） 及香港寬頻 （01310） 都沒有高調減價。雖然疫情令不少家庭對光纖寬頻需求上升，但由於不少港人因移民其他地方而中止服務，相信整體市場最多只能保持平穩，難望大幅上升。

5G網絡日趨成熟 造就5G家居寬頻服務

不過，隨著5G網絡日趨成熟， 覆蓋越來越廣，也造就了5G家居寬頻服務的興起。這更成為沒有固網的流動網絡營運商，反攻固網龐大市場的必殺技。當中，數碼通 （00315） 及和電香港 （00215） 旗下的「3香港」最為進取，也在這個新市場上建立了一定的份額。

就在執筆之時，「3香港」以百佳超市50周年為名，推出新一輪的5G推廣攻勢，當中包括包括每月$88 任用 5G 家居寬頻連 5G Wi-Fi 6 路由器，另外 5G SIM 月費計劃低至月費$189 享每月90GB數據。雖然今次的推廣至7月31日為止，但以香港電訊市場的競爭激烈程度，這兩個價位相信會對其他營運商構成一定壓力。

「3香港」月費吸晴 再有優惠勢要搶市場

「3香港」在流動通訊科技上一直都處於領先的地位，今次將5G家居寬頻的月費降至低於100元水平，更免費提供路由器，毋須像舊客般要額外附費租用，相信會吸引一批心思思想試又怕月費貴的用家。

為了增強優惠的吸引，用家只須在「3香港」設於指定百佳門市的店中店辦理上台手續，便可獲贈5萬分易賞錢積分，有指這5萬分相當於現金1000元。換言之，以簽約30個月費88元及每月18元的行政費計算，合約期內總成本為3180元，減去所得的1000元易賞錢，即2180元，平均每月月費僅73元，真的放在家中當後備上網也很抵。

至於5G月費計劃表面上看起來不及對手便宜，但留意細節。

無限瀏覽12大影片及社交 App

因為新計劃下的用戶，可無限瀏覽Netflix、YouTube 及 Instagram 等共12大影片及社交 App，相關的數據不計算在月費計劃的90GB中。以現今香港人的上網習性，上這個新的月費計劃基本上和無限5G上網沒有分別。

更震撼的是，本身已是平霸的33元So SIM，也加入了無限數據任睇四大影片平台，大可把So SIM插進平板電腦當電視用。

雖然現時5G的數據已動輒100GB起跳，但對要上下班途中煲劇的用家來說，應該也不太夠用。因此網絡商一直不願提供無限的睇片數據，目的當然是希望用家用爆數據後付費購買額外數據了。 但現在和記打開了這個決口，相信對一直以提供視像內容作為增值服務的網絡商如csl帶來壓力。

李氏父子在商言商無情講

不過，薑餅人發現，新計劃可任用數據的影片APP，不包括Now TV、黃ViuTV及藍ViuTV，可見兩父子也無情講。

今次和記出招的目標雖然是百佳50年，但明眼人一看便知是先下手為強，以免被香港寬頻搶走客戶，因為香港寬頻早前已推出月費188元包60GB數據及任用社交及影音本地數據。但對3香港來說，香港寬頻也是其5G合作夥伴，兩個台到底是攜手做爛市，來迫對手落價，還是有其他原因呢？

對薑餅人來說，5G至今仍未有殺手級應用，任用數據睇片只是延續以往4G時代的做法，反映網絡商仍未找到新的收入模式。至於5G家居寬頻可算是目前最有潛力的5G服務，儘管網速不能和光纖相提並論，但每月百多元足以滿足一般的上網及娛樂需要，加上毋須預約師傅上門安裝，對極怕請假的打工仔而言，即買即用的5G家居寬頻便是最佳的替代品。當然，上台前務必要就5G網絡覆蓋先進行盡職調查，否則買了服務家中卻用不了5G網絡，就得物無所用了。