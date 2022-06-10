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【消費優惠】將軍澳中心「初夏感謝祭」第二回將開始　 會員憑積分1元換ipad、Apple Watch

精明消費 14:02 2022/06/10

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父親節快將來臨，相信各位還在煩惱如何陪伴父親度過一個難忘的父親節。將軍澳中心「初夏感謝祭」第二回即將開始，集結高達170項折扣優惠，涵蓋餐飲美食、影音家電及運動裝備等產品。

將軍澳中心「初夏感謝祭」第二回提供兩種優惠活動，包括「1元換購賞」，優惠期由即日起至換完即止，1元即可換走男士們摯愛的影音產品，例如GOPRO、ipad、Apple Watch。The Point會員憑10,000積分於The Point手機應用程式兌換「1元換購證」，即日消費滿指定金額（最多6組100元以上單據），可加1元換購心水禮品。


■「1元換購賞」換購產品■

    點擊圖片放大
    +7
    +6

另外，6月13日至7月10日期間，還有3大「福袋大放送」，包括「生活福袋」、「美容福袋」和「車主福袋」；為自駕車主增設兩款車主福袋，内含加德士Starcash 200元油卡或手持汽車吸塵器，再送高達300元贈券及2小時免費泊車。


「福袋大放送」優惠詳情■

    點擊圖片放大


除了優惠產品以外，場内亦有多間餐飲美食推出優惠，涵蓋中、台、韓、日類別。其中Oyster Station外賣及堂食惠顧正價食品，低至7折優惠、海底撈火鍋獨家免費送啤酒、四川酥肉及精品肥牛半份、Running 燒指定時段有9折優惠等。

    點擊圖片放大

責任編輯：梁政琪

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欄名 : 消費錦囊

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