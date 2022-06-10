Piaget修練超薄技術　強推兩大薄錶系列:Polo Skeleton及AUC

下一篇文章
5G家居寬頻服務成新戰場 3香港、CSL、香港寬頻、數碼通誰能稱霸？
對來自瑞士的珠寶鐘錶品牌伯爵（Piaget）來說，超簿技術是鞭策自己砥礪前行挑戰極限的秘技，如打造超薄時計從一開始就是伯爵的技藝專長。今年2022年連民用的 Polo Skeleton都有7.5毫米厚度，還有只得2毫米厚度的終極概念腕錶。
挑戰極限的精神，源自伯爵第三代傳人華倫太伯爵（Valentin Piaget）的口頭禪，他總是喜歡跟工程師、製錶師和設計師們這樣說：「做以前從未做過的事情」。就這樣潛移默化公司仝人上下一心，不斷挑戰現有事物，成就一個名為Altiplano Ultimate Concept （AUC）終極概念。這個AUC研發歷時4年，5項專利申請中的概念腕錶，於2017年2 月7日上午7點47分開始發動，嘗試將錶身厚度切薄至2毫米，此舉同時令其他系列受惠，如在鐘錶與奇迹（Watches and Wonders）2022隆重登場的 Piaget Polo Skeleton腕錶。
厚度僅2.4毫米的機芯
Piaget Polo Skeleton鏤空腕錶兩大特點，超薄1200S1機芯和於厚度僅有7.35毫米白金錶殼和錶鏈鑲嵌逾1千顆鑽石。
1200S1作為世界上最薄的自動上鏈機芯之一，不僅採用鏤空設計，厚度薄至僅有2.4毫米，這石板灰色機芯的設計源自1200P機芯，經歷時兩年多不斷改良而成的鏤空版。至於在錶徑42毫米錶殼，鑲嵌了268顆明亮式切割鑽石，搭配白金拋光緞面，並鑲有1478顆明亮式切割鑽石的「H」形一體式錶鏈。那是品牌旗下Atelier Extraordinaire工匠群策群力，攜手合作才能花上61個多小時的時間內完成。
誠然嫌鑽石版太艷光四射，42毫米Piaget Polo Date也是民用級別的選擇，雖然厚度9.4毫米，但搭載1110P自動上鏈機芯和全新黑色錶面配黑色橡膠錶帶，都是一種低調奢華的品味。
挑戰2毫米的厚度
如前文所提及，AUC是一個由概念走向成真的項目。AUC終極概念腕錶於2018年在鐘錶與奇迹高級鐘錶展上首次亮相，兩年後，品牌讓它成為可靠性極佳、適於日常佩戴的腕錶。2020年4月，首款AUC終極概念腕錶踏出了伯爵的製錶工坊，奔向廣闊的世界。即成為2020年日內瓦高級鐘錶大賞（GPHG）「金指針獎（Aiguille d'Or）」得獎者。
伯爵打破了這種四層結構，將全部融合在一起：機芯橋板、錶盤和指針設置在一側，而錶背、機芯主夾板和錶圈則在另一側。這種製錶結構的融合獲得了5項專利，使品牌能夠創造出從底蓋的底部，到藍寶石水晶玻璃的頂部僅為兩毫米厚的腕錶。
此款獨一無二的伯爵AUC終極概念腕錶，除了繼續以高科技鈷基合金製成錶殼，材質與經過噴砂處理的暗岩藍PVD底板完美和諧地相互映襯。底蓋、錶圈和錶耳皆經過緞面拉絲處理，與拋光的錶環形成鮮明對比。特別之處，為配合極纖薄錶殼，品牌也選用不超過1.5毫米的深藍色鱷魚皮作錶帶呢！
產品查詢︰2530 2188
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌