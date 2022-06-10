Piaget修練超薄技術　強推兩大薄錶系列:Polo Skeleton及AUC

對來自瑞士的珠寶鐘錶品牌伯爵（Piaget）來說，超簿技術是鞭策自己砥礪前行挑戰極限的秘技，如打造超薄時計從一開始就是伯爵的技藝專長。今年2022年連民用的 Polo Skeleton都有7.5毫米厚度，還有只得2毫米厚度的終極概念腕錶。

▲ 今年Watches and Wonders 2022（鐘錶與奇迹），Piaget以自家「薄技」和鑲嵌珠寶非凡工藝作賣點，展場也示範化繁為簡，如何駕馭複雜鐘錶技術去現給錶迷。（圖片品牌提供）

挑戰極限的精神，源自伯爵第三代傳人華倫太伯爵（Valentin Piaget）的口頭禪，他總是喜歡跟工程師、製錶師和設計師們這樣說：「做以前從未做過的事情」。就這樣潛移默化公司仝人上下一心，不斷挑戰現有事物，成就一個名為Altiplano Ultimate Concept （AUC）終極概念。這個AUC研發歷時4年，5項專利申請中的概念腕錶，於2017年2 月7日上午7點47分開始發動，嘗試將錶身厚度切薄至2毫米，此舉同時令其他系列受惠，如在鐘錶與奇迹（Watches and Wonders）2022隆重登場的 Piaget Polo Skeleton腕錶。

▲ Piaget Polo Skeleton腕錶：錶徑42毫米，白金錶殼，鑲飾268顆（約2.43卡）明亮形切割圓鑽，搭載自家製1200S1超薄鏤空自動上鏈機械機芯，時分顯示，動力儲存約44小時，鑲飾1478顆明亮形切割（約10.04卡）圓鑽白金錶鏈，防水約50米。（價格待定／圖片品牌提供）

▲ 1200S1機芯在晚上8點的位置也有一個偏心擺陀，透過正面與背面的兩個藍寶石水晶底蓋盡可能讓光線照進機芯。（圖片品牌提供）

厚度僅2.4毫米的機芯

Piaget Polo Skeleton鏤空腕錶兩大特點，超薄1200S1機芯和於厚度僅有7.35毫米白金錶殼和錶鏈鑲嵌逾1千顆鑽石。

1200S1作為世界上最薄的自動上鏈機芯之一，不僅採用鏤空設計，厚度薄至僅有2.4毫米，這石板灰色機芯的設計源自1200P機芯，經歷時兩年多不斷改良而成的鏤空版。至於在錶徑42毫米錶殼，鑲嵌了268顆明亮式切割鑽石，搭配白金拋光緞面，並鑲有1478顆明亮式切割鑽石的「H」形一體式錶鏈。那是品牌旗下Atelier Extraordinaire工匠群策群力，攜手合作才能花上61個多小時的時間內完成。

▲ 透過伯爵Atelier Extraordinaire的工匠的獨特工藝，花約61個小時把差不多1,800顆鑽石鑲嵌。（圖片品牌提供）

▲ 僅厚2.4毫米的1200S1超薄鏤空自動上鏈機芯，才可放於7.35 毫米的錶殼。

誠然嫌鑽石版太艷光四射，42毫米Piaget Polo Date也是民用級別的選擇，雖然厚度9.4毫米，但搭載1110P自動上鏈機芯和全新黑色錶面配黑色橡膠錶帶，都是一種低調奢華的品味。

▲ Piaget Polo Date系列腕錶：錶徑42毫米，精鋼錶殼，黑色雕紋錶面，秒, 時, 分, 日期顯示窗位於6時位置，搭載自家製1110P自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，可替換式橡膠錶帶，防水100米。（$92,00／圖片品牌提供）

挑戰2毫米的厚度

如前文所提及，AUC是一個由概念走向成真的項目。AUC終極概念腕錶於2018年在鐘錶與奇迹高級鐘錶展上首次亮相，兩年後，品牌讓它成為可靠性極佳、適於日常佩戴的腕錶。2020年4月，首款AUC終極概念腕錶踏出了伯爵的製錶工坊，奔向廣闊的世界。即成為2020年日內瓦高級鐘錶大賞（GPHG）「金指針獎（Aiguille d'Or）」得獎者。

▲ Piaget Altiplano Ultimate Concept：錶徑41毫米，2 毫米厚度鈷基高科技合金材質錶殼，搭載自家製900P-UC機芯，動力儲存約 40小時，黑色鱷魚皮超薄針式錶釦錶帶，防水約20米。（價格待定／圖片品牌提供）

伯爵打破了這種四層結構，將全部融合在一起：機芯橋板、錶盤和指針設置在一側，而錶背、機芯主夾板和錶圈則在另一側。這種製錶結構的融合獲得了5項專利，使品牌能夠創造出從底蓋的底部，到藍寶石水晶玻璃的頂部僅為兩毫米厚的腕錶。

▲ 錶盤背景飾有覆以Super-LumiNova夜光塗層的明亮星辰，機板與錶背均以暗岩藍色PVD塗層與霧面拋光。（圖片品牌提供）

▲ 報導伯爵錶的指定動作，就是錶身的側面圖，看看其2毫米的錶身厚度。（圖片品牌提供）

此款獨一無二的伯爵AUC終極概念腕錶，除了繼續以高科技鈷基合金製成錶殼，材質與經過噴砂處理的暗岩藍PVD底板完美和諧地相互映襯。底蓋、錶圈和錶耳皆經過緞面拉絲處理，與拋光的錶環形成鮮明對比。特別之處，為配合極纖薄錶殼，品牌也選用不超過1.5毫米的深藍色鱷魚皮作錶帶呢！

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