【家居保險】OneDegree推家居保險　「家庭」的定義涵蓋同性或同居伴侶

繼寵物保險、火險及危疾保險後，虛擬保險公司OneDegree公布推出家居保險，了解到市場對同性伴侶權益的需求，因此推出產品時涵蓋同居及同性伴侶的保障，將家居保險內「家庭」的定義涵蓋同居及同性伴侶，即無論是同性或異性戀同居人士，只要同住時間最少12個月均可受到保障。

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OneDegree指，據市場調研顯示，消費者在選擇家居保險時特別注重第三者責任賠償保障保障，為貴重物業提供大額保障，認為是物有所值，因此其家居保險提升其第三者責任保障提升，提供最高1,500萬的第三者責任保障。

OneDegree家居保險的基本保障包括家居財物、個人意外身故、第三者責任，可額外自訂附加保障，包括因新冠疫情導致的學校停課補償及因居家意外導致的住院現金補償、家電維修保障和寵物主人第三者責任。所有住宅物業種類包括村屋、獨立屋均可投保，除了家居室內地方，保障範圍包括花園及天台，不收額外保費。

OneDegree指，客戶只需輸入單位實用面積及地址便可即時獲得報價，決定投保後只需提供簡單個人資料，最快1分鐘即可完成投保，保單即買即生效，而且生效後即時獲保障，不設等候期。同時，由6月9日至7月10日，新客戶凡成功投保OneDegree家居保險即可享首年7折優惠。

責任編輯：李瑩

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