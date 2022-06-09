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【膠袋徵費】政府擬將膠袋稅提升至$1　目標12月31日起實施

精明消費 16:38 2022/06/09

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政府昨日（8日）表示，已展開有關優化塑膠購物袋收費計劃及全面落實玻璃飲料容器生產者責任計劃的附屬法例的立法程序。

政府建議修訂《產品環保責任條例》（第603章）優化現行塑膠購物袋收費計劃，包括：

  • 取消現時對盛載冰凍或冷凍食品的塑膠購物袋的豁免
  • 收緊豁免的情況，只有購買沒有包裝或並非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則
  • 每個塑膠購物袋的收費由現時最低5角提高至最低1元

有關修訂獲通過後，政府會制定良好作業指引，並預留時間供業界及市民適應新措施。目標是在12月31日開始實施優化計劃。

另外，政府亦建議訂立《產品環保責任（受規管物品）規例》，為實施玻璃飲料容器生產者責任計劃訂明運作細節，包括訂定循環再造徵費的水平（建議每公升0.98元）。目標是在2023年首季正式全面實施玻璃飲料容器生產者責任計劃。

 

責任編輯：鄭樂怡

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