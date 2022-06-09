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【賞你遊】最後一批逾40個行程下周公布　6月15日早上10時起接受報名（附詳情）

精明消費 16:56 2022/06/09

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旅發局公布，第二批「賞你遊香港」共107個行程、逾2萬個名額已於昨（8日）即日額滿，最後一批逾40行程下周二（14日）公布，翌日（15日）上午10時接受報名。

【九巴club1933抽獎送百份獎品 包括iPhone 13、一年免費搭車（附詳情）：按此

旅發局指，有興趣的市民，可繼續在本地零售及餐飲實體店消費滿800港元，並儲起單據，以換領本地旅行團名額一個，亦可付費參加升級行程。各旅行團名額有限，先到先得。

需要注意，所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求。在登上交通工具，進入景點、餐廳等指定表列處所時，參加者亦必須按政府規定使用「安心出行」 （以政府最新防疫指引為準），及配合旅行社執行《本地遊防疫承諾書》的要求。

第三批報名日期： 6月15日上午10時至8月30日
旅行團出發日期： 5月24日至8月31日
活動網址
旅發局查詢熱線：2807 6100
電郵：localtours@hktb.com 

 

責任編輯：李瑩

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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