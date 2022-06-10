【消費優惠】元朗廣場EPS消費滿$600送$50超市現金券　OK便利店GODIVA冰凍甜點杯$100/4件

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.元朗廣場 ：EPS消費滿600元送50元超市現金券

元朗廣場即日於最多2間不同商戶用EPS消費滿600元，即送50元超市禮券一張，優惠期至6月30日。

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2.OK便利店 ：GODIVA冰凍甜點杯100元/4件



OK便利店推出狂減限時優惠，GODIVA冰凍甜點杯100元有4件；珍珍鹹蛋味章魚小丸子/三文魚壽司味/大漠孜然味薯片15元有2件；清熱酷350毫升樽裝 $7.5元；青島純生500毫升大罐9.9元有2支。

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3.Don Don Donki ：海之戀店獨家優惠北海道牛奶千層蛋糕32元

Don Don Donki海之戀店推出6月獨家優惠，精選貨品包括和牛、日本蛋、綠茶甜品等。慶祝父親節想享受日本原味道，當然要提早做好準備。

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撰文：hket小編

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