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【消費優惠】PANDORA夏日優惠　指定飾品低至55折

精明消費 10:30 2022/06/10

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又到夏天，Pandora進行夏日精選優惠，精選飾品低至55折，購買指定貨品2件可享額外9折、3件或以上更可享額外8折優惠，優惠期至6月26日。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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