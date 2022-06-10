【消費優惠】PANDORA夏日優惠 指定飾品低至55折 精明消費 10:30 2022/06/10 分享： 分享： 又到夏天，Pandora進行夏日精選優惠，精選飾品低至55折，購買指定貨品2件可享額外9折、3件或以上更可享額外8折優惠，優惠期至6月26日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】時代廣場展銷集馬拉松開倉 精選貨品勁減低至2折 今日 【消費優惠】時代廣場展銷集馬拉松開倉 精選貨品勁減低至2折 【父親節2022】父親節禮物未有頭緒？ 可參考一田挑選的窩心禮物 2022/06/09 【父親節2022】父親節禮物未有頭緒？ 可參考一田挑選的窩心禮物 【賞你遊】最後一批逾40個行程下周公布 6月15日早上10時起接受報名（附詳情） 2022/06/09 【賞你遊】最後一批逾40個行程下周公布 6月15日早上10時起接受報名（附詳情） 【膠袋徵費】政府擬將膠袋稅提升至$1 目標12月31日起實施 2022/06/09 【膠袋徵費】政府擬將膠袋稅提升至$1 目標12月31日起實施 【港鐵優惠】港鐵商場推「Check-in即賞」AR遊戲 送總值逾500萬電子優惠券（附活動詳情） 2022/06/09 【港鐵優惠】港鐵商場推「Check-in即賞」AR遊戲 送總值逾500萬電子優惠券（附活動詳情） 積分優惠 付款優惠 著數優惠 香港 香港經濟日報 經濟