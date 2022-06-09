【父親節2022】父親節禮物未有頭緒？　可參考一田挑選的窩心禮物

父親節即將來臨，想好準備什麽禮物送給平日默默為家庭付出的爸爸嗎？相信大家仍在煩惱送甚麽禮物可以既實用又窩心。不妨參考下一田百貨的推介。

即日起至6月21日，一田百貨推出【一田父の日】推廣，集合了多款男士專用產品和滋味好禮，包括男士名牌服飾、影音數碼產品、日常用品及美酒佳餚等。推廣期內，YATA-Fans會員或使用一田信用卡購買附有95折標記的精選貨品可享額外95折優惠。

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一田的推廣包括實用禮物，例如超高清和配備杜比視覺技術的TCL 55”4K QLED GOOGLE TV、BRAUN 9系列乾濕兩用電鬚刨等。推廣期間購買此電鬚刨，即可獲贈JABRA ELITE 75T 真無線藍牙耳機乙對。



除了購買實用禮物，美酒佳餚絕對是爸爸們最愛的不二之選。必買精選有600元有找的純米吟釀套裝以及法國精選紅酒套裝。同場更備有多款伴酒小吃，除了西班牙火腿芝士拼盤外，還有日本逾百年老店出品的明太子風味蝦餅，以及配酒一流的信玄雜錦貝類小食等多款日本直送零食。



另外，顧客凡於6月18至19日，下午2至4時期間，於沙田店購買本地手工出品的白蘭樹下氈酒或淡墨（500毫升），可憑即日發票，免費獲享西洋書法樽身刻名服務乙次。

■影音數碼優惠■

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■型爸生活優惠■

▲ Dr. Rock砭石遠紅外線溫敷理療儀 特價：$2,480 (每店限售10部)

▲ BRAUN3系列電鬚刨 特價：$399 (每店限售3部)

▲ BRAUN9系列乾濕兩用電鬚刨連自動清洗座 送JABRA ELITE 75T真無線藍芽耳機乙對 特價：$3,999 (每店限售5部)

▲ BRAUN 5系列電鬚刨 特價：$698 (每店限售10部)

▲ DE'LONGHI 全自動即磨咖啡機 特價：$6,999 (每店限售15部)

■型爸服飾優惠■

▲ Skechers男裝休閒鞋 特價：$350/對 只限沙田 一田信用卡額外95折

▲ Champion男裝短袖Polo 特價：$199/件 只限沙田/大埔

▲ Leaveland男裝全棉短袖格仔恤衫 特價：$139/件

▲ Leaveland男裝短褲 特價：$99

▲ Ebelt印度頭層牛皮銀包 特價：$229 只限沙田 一田信用卡額外95折

■滋味好禮優惠■

▲ A1 Bakery Group陽光爸爸朱古力果仁蛋糕 (12cm / 15cm) 特價：$159.8 / $219.3 只限大埔/觀塘/葵芳/屯門 須6月1-15日期間訂購

▲ 魚兵衛父親節壽司盛合 特價：$278

▲ 純米吟釀套裝 特價：$548

▲ 法國精選紅酒套裝 特價：$565

▲ 白蘭樹下 淡墨 (500毫升) 特價：$475 只限沙田

▲ 白蘭樹下 氈酒 (500毫升) 特價：$655 只限沙田

▲ 西班牙火腿芝士拼盤 特價：$76.8

▲ 山口油屋福太郎明太子風味蝦餅 特價：第二盒半價 (以單一發票計算)

▲ 信玄雜錦貝類小食 特價：$108

▲ Moon Cheese 芝士球 特價：$49.9/包

【一田父の日】

日期：即日起至6月21日

地點：百貨產品 → 一田百貨沙田1/F展銷場（近顧客服務部）/ 大埔1/F展銷場及長廊／荃灣3/F

超市產品 → 全線一田超市

責任編輯：梁政琪

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