【父親節2022】父親節禮物未有頭緒？　可參考一田挑選的窩心禮物

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【賞你遊】最後一批逾40個行程下周公布 6月15日早上10時起接受報名（附詳情）
父親節即將來臨，想好準備什麽禮物送給平日默默為家庭付出的爸爸嗎？相信大家仍在煩惱送甚麽禮物可以既實用又窩心。不妨參考下一田百貨的推介。
即日起至6月21日，一田百貨推出【一田父の日】推廣，集合了多款男士專用產品和滋味好禮，包括男士名牌服飾、影音數碼產品、日常用品及美酒佳餚等。推廣期內，YATA-Fans會員或使用一田信用卡購買附有95折標記的精選貨品可享額外95折優惠。
一田的推廣包括實用禮物，例如超高清和配備杜比視覺技術的TCL 55”4K QLED GOOGLE TV、BRAUN 9系列乾濕兩用電鬚刨等。推廣期間購買此電鬚刨，即可獲贈JABRA ELITE 75T 真無線藍牙耳機乙對。
除了購買實用禮物，美酒佳餚絕對是爸爸們最愛的不二之選。必買精選有600元有找的純米吟釀套裝以及法國精選紅酒套裝。同場更備有多款伴酒小吃，除了西班牙火腿芝士拼盤外，還有日本逾百年老店出品的明太子風味蝦餅，以及配酒一流的信玄雜錦貝類小食等多款日本直送零食。
另外，顧客凡於6月18至19日，下午2至4時期間，於沙田店購買本地手工出品的白蘭樹下氈酒或淡墨（500毫升），可憑即日發票，免費獲享西洋書法樽身刻名服務乙次。
■影音數碼優惠■
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■滋味好禮優惠■
【一田父の日】
日期：即日起至6月21日
地點：百貨產品 → 一田百貨沙田1/F展銷場（近顧客服務部）/ 大埔1/F展銷場及長廊／荃灣3/F
超市產品 → 全線一田超市
責任編輯：梁政琪
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欄名 : 消費錦囊