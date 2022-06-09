【理財個案】36歲120萬股票倉帳面慘蝕40%　望20年後滾存至千萬應點調整？

不少人均要面對供養退休父母的問題。有讀者表示，父母有長期病患及重症，但未有買保險，預計將來會有頗大的支出。在個人經濟需要及家庭負擔之下，她同時希望以現時120萬元股票倉，以20年時間滾存至千萬，但組合當中有不少股票帳面蝕近40%，應如何調整組合？有哪些股份應沽出、哪些股份值得加倉？看看龔成是如何回答。

讀者：

36歲 持有 市值1,100萬元物業（尚餘150萬元按揭）

現金：30萬元

股票：約120萬元

與男友二人月入：7萬元

與男友二人每月 儲蓄： 5,000元

本人36歲 ，與父母及男友同住，住在早幾年樓換樓的自置物業。當時以900萬元買入，現時大約市值1,100萬元。當時做了180萬元、為期30年按揭，尚有150萬元按揭，月供7,000元。

二人月入7萬元，工作穩定，但花費較多，扣除家用、保險及其他開支，每月只能儲5,000元左右，將來希望能夠改善理財習慣，每月目標儲蓄1萬元。

二人現時在按揭高息存款掛鈎戶口存有約30萬元現金，會留為兩老醫療的開支備用，因他們有長期病患及重症，但未有買保險，預計將來幾年會有頗大的支出。

【34歲月入7萬望10年後退休 持200萬怎樣創造每月5萬被動收入？：按此】

基本上帳面都是蝕錢，以上股票早前大跌，應怎樣部署？ 因為我覺得自己不懂得制定止蝕位。

如滙豐 （00005） 有望「返家鄉」，建議可以贖回幾多？ 之後，我會留返一部分現金做兩老醫療費用，餘下資金如何部署？

小米 （01810） 、安碩科技 （03067） 是否可長期持有？應否再買入？例如自製月供，拉低平均買入價？

組合當中阿里健康 （00241） 最受為重創，是否企業本身已欠缺質素，好像太受母公司及內地政策影響，應該忍痛止蝕，再轉其他嗎？

中期目標：希望過多三四年加人工後，可加按持有物業，再買400萬元的樓，以租供樓，長遠作為被動收入。 長遠目標：以現有120萬元股票倉起步 ，希望每年有10至15%回報，到10年後有5至8%回報，希望20年後滾存到1,000萬元。不過這兩年已有帳面損失，不知怎樣調整。

龔成︰

你現時有負擔，再加上將來開支會變大，建議先留半年以上支出做防守後再投資比較合適。

首先你要明白一個概念，我們持有一隻股票與否，關鍵是企業質素、前景，不要被買入價影響。因為我地買股票就是買企業。

買入價及你的賺蝕位，只是一個心理因素，該企業長遠的發展，才是我們是否值得持有的重點，而我們不會定「止蝕位」，除非企業的質素有變。

如果是優質的股票，大跌市的時候，如果有資金應該加注，因爲優質的股票長遠會回升，跌市就製造了一個很好的買入機會。

滙豐 （00005） 有質素，但增長力減弱，收息可以，但就不建議將所有資金都集中在一隻股票上，比例不要超過組合的15%。

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小米 （01810） ，安碩恒生科技ETF （03067） 都是潛力股，可以長綫持有。現時兩者都處於合理區中間以下區域，如果資金充裕，可以分注。我們加注的原因不是為拉低平均價，而是組合的配置，兩者都可以月供。

阿里健康 （00241） 是潛力股，業務上有好大的潛力，不過，本質波動，股價上落大，這類股風險都不少，估值比較難，企業本身有不確定性加上政策有監管，如果你佔比較多，建議適量減持，換碼到其他風險較低的股票。

香港電訊 （06823） ，友邦 （01299） ，宏利 （00945） ，新世界 （00017） ，AAPL都是優質的股票，可以持有。

你現時已經持有一個物業，如果再買入物業會令財富較為集中於一類資產，但現時你與父母同住，如果將來會有搬出的可能都可以考慮，現時香港樓的回報率偏低，建議在有較大的值博率再考慮買入。

每年10%（連股息再投資）的回報有可能，但就不要太集中在中短期的波動，只要久不久檢視一下企業的質素，長綫持有就可以。

如果你留有一部分資金用作生活所需，仍然有錢剩的話，你可以用「平穩增長股」+「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。

至於餘下的現金，就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在便宜價加大力度掃貨，然後長綫投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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