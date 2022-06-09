  • 26°C
香港時間 : 2022609日 (週四) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【身體檢查2022】Body Check項目如何選購？　附17間醫院和體檢中心套餐價錢比較

博客 15:30 2022/06/09

分享：

分享：

不少人選擇每年定期做身體檢查Body Check，希望預防勝於治療；亦有部份市民因即將接種疫苗而進行體檢。挑選體檢計劃時，應考慮甚麼事項？是否檢查項目越多越好、越貴越有效？未買保險就進行身體檢查將會面臨甚麼後果？而身體檢查Claim保險可以嗎？

檢查項目價錢對比

坊間身體檢查計劃眾多，標榜針對不同客群，例如男士、女士、長者等。不過，常見的基本檢查多數包括BMI、血壓、血脂、血糖、全血細胞、肝功能、小便常規等，而另一些收費較高的計劃，則進一步涵蓋電腦掃描、磁力共振、超聲波、運動心電圖、大腸鏡、骨質疏鬆指數、婦科檢查等。

私家醫院、體檢中心、診所均提供驗身計劃，檢查項目五花八門，價格範圍極闊，由數百港元至五位數不等。順帶一提，不少信用卡公司亦與醫療機構合作，推出優惠套餐。消費者進行體檢前，不妨先格價。

■不同機構身體檢查套餐價錢比較■

    點擊圖片放大

度身訂做身體檢查更有效

套餐式身體檢查看似「抵食夾大件」，但難針對每個人的個人狀況，或令消費者白花冤枉錢和時間。

較理想的做法，是採取度身訂做的方式。於身體檢查前，先與家庭醫生商討。醫生會評估客人的年齡、性別、生活習慣（如飲食、運動、有否煙酒）、疾病紀錄、家族病史（如糖尿病、高血脂、大腸癌）、其他個人需要（如婚前檢查）等因素，再作出個人化的檢查建議，包括檢查項目和頻密程度。

此外，讀者也應花一些時間，了解檢查項目的功效和目的，例如大部分癌症指標（cancer markers）其實主要要用於監察癌症治療是否有效及檢視癌症有否復發，而非用作篩查或診斷癌症。

做身體檢查前宜先買危疾和醫保

身體檢查有可能發現一些小毛病，如壞膽固醇過高、脂肪肝等，而於購買危疾和醫保險時，客戶須主動向保險披露相關發現，可則或被視為隱瞞「重要事實」（material facts），因而令保單失效或索償被拒。

與此同時，由於身體檢查會暴露了一個人的身體小毛病，這將會導致保險公司嚴格檢視受保人的身體狀況，例如若果驗到脂肪肝的話，危疾保險或許會將整個器官相關毛病都會列為「不保事項」，或會者會徵收額外保費；又以女性為例，若果乳房驗到一些良性「水囊」，往後相關疾病例如乳房則成為不保事項。

因此，消費者在進行身體檢查時，宜先投保醫療保險或危疾保險，減低「不保事項」出現之機會。

最後，市面上部份保險也有提供身體檢查，有興趣的讀者不妨留意。

■提供身體檢查的保險■

    點擊圖片放大

本文最後更新日期2022年4月29日

【文章來源：10Life；原題：【身體檢查2022】Body Check項目越多越好？附17間醫院和體檢中心套餐價錢比較】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

博客 - 【海外升學保險】比較6款產品保障及保費　邊款又平保障又夠全面？
2022/06/02
【海外升學保險】比較6款產品保障及保費　邊款又平保障又夠全面？
博客 - 【KKplus】挨跌「天線得得B」賠錢事件　有投保家居保險可獲賠？
2022/05/26
【KKplus】挨跌「天線得得B」賠錢事件　有投保家居保險可獲賠？
博客 - 【保單貸款】要現金周轉向保單借錢可行嗎？　一文比較保單貸款利率
2022/05/19
【保單貸款】要現金周轉向保單借錢可行嗎？　一文比較保單貸款利率
博客 - 【保險保障】虛擬保險vs傳統中介　3大優點、缺點逐個數
2022/05/12
【保險保障】虛擬保險vs傳統中介　3大優點、缺點逐個數
博客 - 【儲蓄保險】人民幣短期儲蓄保比較　5年保證IRR達3.5%
2022/05/05
【儲蓄保險】人民幣短期儲蓄保比較　5年保證IRR達3.5%
公立醫院 疫苗 高血脂 磁力共振 超聲波 診所 醫療機構 治療 保險公司 醫療保險

下一篇文章

【ESG】ESG投資策略趨向多元化　「積極擁有權」創造長遠投資價值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【ESG】ESG投資策略趨向多元化　「積極擁有權」創造長遠投資價值
【ESG】ESG投資策略趨向多元化　「積極擁有權」創造長遠投資價值
博客 - 【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
博客 - 【投資策略】臨近退休時不應犯的3個投資錯誤
【投資策略】臨近退休時不應犯的3個投資錯誤
博客 - 【親屬轉讓】樓市買賣中親屬轉讓如何運作？　談其好處及限制
【親屬轉讓】樓市買賣中親屬轉讓如何運作？　談其好處及限制
日本時裝品牌Facetasm首次夥拍FILA　向70年代網球巨星波格取經
日本時裝品牌Facetasm首次夥拍FILA　向70年代網球巨星波格取經
博客 - 【BNPL】蘋果預告涉足「先買後付」、BNLP公司點賺錢？　談其3大好處對傳統銀行帶來衝擊
【BNPL】蘋果預告涉足「先買後付」、BNLP公司點賺錢？　談其3大好處對傳統銀行帶來衝擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款