  • 26°C
香港時間 : 2022609日 (週四) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海外留學】全球10大最佳留學國家　英國竟然3大不入、邊個國家登榜首？（附排名）

個人增值 15:26 2022/06/09

分享：

分享：

近年不少香港父母因為各種因素選擇舉家移民，其中考慮子女的學業前景令英國成選校的熱門之地。到底現時全球留學最佳的國家是那一個地方呢？近日有教育網站公布這項排名，有興趣到海外升學的話，不妨參考一下。

7大指標評選最佳留學國家排名

是次「2022年全球十大最佳留學國家排名」由全球教育網站educations.com公布，網站指收到來自181個國家，共1萬名學生的反饋，並按照7項評分因素作基準，包括教學質素、實現職業目標、個人發展、體驗新文化或生活方式、結識新朋友或建立專業社交圈、學習一門新語言、具挑戰性，以得出了2022年10大全球最佳留學地方。

■2022年全球最佳留學地點■

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

港人最常提到的升學國家英國，在是次的排行榜中只是排名第6，不過其在教學質素的排名中位居榜首，證明英國不少學府都是頂級大學，同樣吸引學生到此當地升學。

除了英國，不少港人都會選擇到澳洲升學，在是次排名中澳洲登上排名榜首，報告指澳洲擁有9個獨特的地區和20個聯合國教科文組織世界遺產，如大堡礁、塔斯馬尼亞荒野等，有很多值得探索的地方。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【貧窮懸殊】樂施會：疫情以來每30小時多1名億萬富豪　倡徵財富稅助23億人脫貧
2022/05/30
【貧窮懸殊】樂施會：疫情以來每30小時多1名億萬富豪　倡徵財富稅助23億人脫貧
【儲錢大法】人工月月清兼討厭記帳？　80/20法則幫助你輕鬆儲蓄
2022/05/27
【儲錢大法】人工月月清兼討厭記帳？　80/20法則幫助你輕鬆儲蓄
【財務自由】美國百萬富翁30歲享財務自由　分享7個必經階段
2022/05/26
【財務自由】美國百萬富翁30歲享財務自由　分享7個必經階段
【新財富500富人榜】馬雲跌出十大、中國首富係邊個？　恒大許家印身家兩年縮水逾1800億（附十大名單）
2022/05/16
【新財富500富人榜】馬雲跌出十大、中國首富係邊個？　恒大許家印身家兩年縮水逾1800億（附十大名單）
【加密貨幣】幣圈富豪「幣災」下身家大縮水　幣安趙長鵬淨資產蒸發800億美元
2022/05/12
【加密貨幣】幣圈富豪「幣災」下身家大縮水　幣安趙長鵬淨資產蒸發800億美元
海外物業 簽證 畢業 中小學教育 中學 大學 海外升學 經濟 聯合國教科文組織 活方 Woodhouse

下一篇文章

【投資分析】美國經濟將迎來巨大風暴？ 從市場指標看衰退機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月7日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月7日）
【投資分析】熊市較牛市短暫？　波動市揀優質股3大指標
【投資分析】熊市較牛市短暫？　波動市揀優質股3大指標
【職場調查】港蟬聯全球外派員工生活費最高城市　東京排名下跌至第5位
【職場調查】港蟬聯全球外派員工生活費最高城市　東京排名下跌至第5位
【投資分析】股債貨幣陷熊市有幾罕見？ 過去72年僅出現兩次
【投資分析】股債貨幣陷熊市有幾罕見？ 過去72年僅出現兩次
【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折　每日上午10時開搶限量優惠產品
【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折　每日上午10時開搶限量優惠產品
今日理財筆記 - 想過理想退休生活要儲幾多錢？ 調查推算至少要有呢個金額
想過理想退休生活要儲幾多錢？ 調查推算至少要有呢個金額
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款