【海外留學】全球10大最佳留學國家　英國竟然3大不入、邊個國家登榜首？（附排名）

近年不少香港父母因為各種因素選擇舉家移民，其中考慮子女的學業前景令英國成選校的熱門之地。到底現時全球留學最佳的國家是那一個地方呢？近日有教育網站公布這項排名，有興趣到海外升學的話，不妨參考一下。

7大指標評選最佳留學國家排名

是次「2022年全球十大最佳留學國家排名」由全球教育網站educations.com公布，網站指收到來自181個國家，共1萬名學生的反饋，並按照7項評分因素作基準，包括教學質素、實現職業目標、個人發展、體驗新文化或生活方式、結識新朋友或建立專業社交圈、學習一門新語言、具挑戰性，以得出了2022年10大全球最佳留學地方。

■2022年全球最佳留學地點■

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

港人最常提到的升學國家英國，在是次的排行榜中只是排名第6，不過其在教學質素的排名中位居榜首，證明英國不少學府都是頂級大學，同樣吸引學生到此當地升學。

除了英國，不少港人都會選擇到澳洲升學，在是次排名中澳洲登上排名榜首，報告指澳洲擁有9個獨特的地區和20個聯合國教科文組織世界遺產，如大堡礁、塔斯馬尼亞荒野等，有很多值得探索的地方。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經