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【投資分析】市況仍存諸多不確定性　衍生工具有助降低組合風險

個人增值 18:44 2022/06/09

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儘管環球金融市場在5月下旬有所復甦，但今年大環境依然艱難，地緣政治緊張導致資產日益「武器化」，例如烏克蘭戰爭導致能源價格高企。考慮到諸多不確定性，瑞士百達財富管理認為，整體上應保持謹慎，即使股票泡沫已經消除了不少，但該公司意識到企業盈利和邊際利潤率正面臨巨大壓力。

聯儲局的激進政策將於夏末有所緩和

瑞士百達財富管理預期，聯儲局的激進政策將於夏末有所緩和，以免美國經濟陷入衰退，再加上美國消費者支出保持穩健，可能為股票提供喘息空間。

瑞士百達財富管理亞洲首席投資官、CIO辦公室及宏觀研究主管譚思德（Alexandre Tavazzi）認為，波動性仍將是固定收益、貨幣及股票領域的主要投資主題。他認為，由於對經濟增長的擔憂遏抑了加息空間，全球政府債券的前景變得更為均衡。

譚思德指，目前公司仍然關注市場波動所帶來的機會，並認為波動性本身就是一種資產類別，他相信，透過衍生工具可將高波動性轉化為收益，並降低投資組合風險。

【臨近退休時不應犯的3個投資錯誤 ： 按此

 

責任編輯：陳玉蓮

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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