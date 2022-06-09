【職場你點睇】打工仔想離職前「踢爆」上司惡行　網民話「天下烏鴉一樣黑」？

離職的時候你最關注的是甚麼事情呢？有人關心散水餅，亦有人關心到底在「Last Day （最後工作日）」應否來個「大踢爆」，告發看不順眼的同事？有位網民於社交平台狠批上司人前人後兩個樣，在老闆面前總是表現得很好，讓老闆很信任他。該網民在糾結應否向老闆細數前上司的劣行。

上司罪狀：

1. 濫用職權，頻繁命令同事跑腿買早餐

2. 遲到早退，自行調校打卡鐘

3. 不可一世，囂張，金句如「係我話事，唔係你話事！我有權，你無權！」

4. 想請病假，但以人手不夠為由，不允許，但自己就放大假

5. 工作量大細超，自己只有少量paper work，而我就多好多

6. 面對其上司同下屬，永遠係兩副面孔

■網民點睇離職前踢爆上司惡行？■

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總結網民的意見，大部分人都認為只要能讓樓主感到舒服的都可以「踢爆」，不過不少人都看透世事，認為即使「踢爆」後樓主不要期望會對事件有太大的改變。另外，亦有人認為不要做得太盡，留一線會好相見。畢竟世界是圓的，不知那日又會再相見。

責任編輯：陳玉蓮

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