  • 27°C
香港時間 : 2022609日 (週四) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場你點睇】打工仔想離職前「踢爆」上司惡行　網民話「天下烏鴉一樣黑」？

個人增值 17:59 2022/06/09

分享：

分享：

離職的時候你最關注的是甚麼事情呢？有人關心散水餅，亦有人關心到底在「Last Day （最後工作日）」應否來個「大踢爆」，告發看不順眼的同事？有位網民於社交平台狠批上司人前人後兩個樣，在老闆面前總是表現得很好，讓老闆很信任他。該網民在糾結應否向老闆細數前上司的劣行。

上司罪狀：
1. 濫用職權，頻繁命令同事跑腿買早餐
2. 遲到早退，自行調校打卡鐘
3. 不可一世，囂張，金句如「係我話事，唔係你話事！我有權，你無權！」
4. 想請病假，但以人手不夠為由，不允許，但自己就放大假
5. 工作量大細超，自己只有少量paper work，而我就多好多
6. 面對其上司同下屬，永遠係兩副面孔

網民點睇離職前踢爆上司惡行？

    點擊圖片放大
    +5
    +4

總結網民的意見，大部分人都認為只要能讓樓主感到舒服的都可以「踢爆」，不過不少人都看透世事，認為即使「踢爆」後樓主不要期望會對事件有太大的改變。另外，亦有人認為不要做得太盡，留一線會好相見。畢竟世界是圓的，不知那日又會再相見。

責任編輯：陳玉蓮

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升  嘉信理財林長傑教資產配置攻略

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經


 

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場調查】全球過勞城市香港排第二位　最佳工作生活平衡城市係邊度？ （附排名）
今日
【職場調查】全球過勞城市香港排第二位　最佳工作生活平衡城市係邊度？ （附排名）
【職場調查】公營建築工種平均日薪一覽　邊份工日賺達2,300元？
2022/06/08
【職場調查】公營建築工種平均日薪一覽　邊份工日賺達2,300元？
【職場調查】港蟬聯全球外派員工生活費最高城市　東京排名下跌至第5位
2022/06/08
【職場調查】港蟬聯全球外派員工生活費最高城市　東京排名下跌至第5位
【僱傭條例】優之良品結業百名員工未出糧　遇公司拖糧點做好？
2022/06/08
【僱傭條例】優之良品結業百名員工未出糧　遇公司拖糧點做好？
【職場機遇】勞工處開創新天地網上招聘會　60間機構空缺供申請（即日起至6月8日下午6時）
2022/06/07
【職場機遇】勞工處開創新天地網上招聘會　60間機構空缺供申請（即日起至6月8日下午6時）
職場文化 網絡熱話 早餐 香港 病假 社交平台

上一篇文章

36歲持倉帳面蝕40%　邊隻股應該沽？

下一篇文章

【投資分析】聰明錢信心仍偏強　料股市短期反彈是時候入市？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折　每日上午10時開搶限量優惠產品
【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折　每日上午10時開搶限量優惠產品
【免費搭車】團體辦慶回歸25周年活動　7月1日免費搭4條小巴路綫（附詳情）
【免費搭車】團體辦慶回歸25周年活動　7月1日免費搭4條小巴路綫（附詳情）
【投資分析】美國經濟將迎來巨大風暴？ 從市場指標看衰退機會
【投資分析】美國經濟將迎來巨大風暴？ 從市場指標看衰退機會
【職場調查】港蟬聯全球外派員工生活費最高城市　東京排名下跌至第5位
【職場調查】港蟬聯全球外派員工生活費最高城市　東京排名下跌至第5位
今日理財筆記 - 想過理想退休生活要儲幾多錢？ 調查推算至少要有呢個金額
想過理想退休生活要儲幾多錢？ 調查推算至少要有呢個金額
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月7日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月7日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款