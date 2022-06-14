【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊（附time code）

中資股今年受盡內地疫情、監管風險、經濟增長放緩等因素困擾，在中央推出多項刺激經濟政策之下，內地經濟最壞情況已過？港股、A股爆發力強？《ET財智TALK》請來東亞銀行首席投資策略師李振豪，為大家分析內地市場最新形勢，教大家挑選港股2大值博板塊。立即收看：財經台

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00：59 - 內地科技股有放鬆訊號 A股要關注經濟數據會否「爆廠」

03：05 - 中國高息債持續下跌 風險集中未見底

04：52 - 視乎風險承受能力 選買低殘債券或高評級債券

06：21 - 銀行槓桿率、不良貸款比率暫時可控、未見崩潰

08：30 - 中美息差只會擴闊 人民幣追跌但未算差

09：42 - 人民幣兌美金偏弱屬自然 有利國際貿易

11：00 - 國策刺激內需 靠入口刺激內地經濟

12：48 - A股不會如2015年前大升 流動性偏鬆助A股反彈

13：36 - 內地第三季「二十大」前料維穩有利A股

14：17 - 內地GDP有望見5 料下半年走勢較上半年好

16：49 - 內地行「美好經濟環境」 中港股指數爆發力較強

19：31 - 港股受制100天線22000點 升穿睇22600點

21：01 - 港股未來一季選派息類及本地企業板塊

22：48 - 科技股「內外交戰」 反彈是曇花一現

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

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