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【親屬轉讓】樓市買賣中親屬轉讓如何運作？　談其好處及限制

博客 18:38 2022/06/08

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近年的二手住宅成交中，「親屬轉讓」始終佔一定比例。反映市場的潛在投資需求強勁，小業主甚至不惜先付出印花稅，以部署未來入市。

親屬轉讓可助恢復首置買家身份

據代理統計，每月幾千宗的二手成交中，約有數百宗為近親轉讓。近親的定義是夫婦、父母子女、兄弟姊妹。根據現行印花稅條例，直系親屬之間的物業轉讓，仍需要繳交印花稅，而稅率為第二標準稅率（或俗稱舊稅率），即市值1.5%至4.25%；以一個市值600萬元物業為例，如由夫婦A、B持有，轉名予A；視為A購入半份物業，印花稅為（600萬元x3%÷2），即9萬元。

說直系親屬轉讓與投資需求有關，是因為業主將物業業權轉讓予直系親屬後，如本身再無持有其他香港住宅物業，日後購置第二個物業時，可少繳印花稅、多借按揭貸款，即市場俗稱的「甩名」。以上文的B為例，如果他是香港永久居民，原先持有的物業是其唯一香港物業，轉名予配偶之後；B再購買另一個住宅物業，印花稅率便按第一標準計，即1.5%至4.25%，以600萬元樓價計，為3%，即18萬元。相對而言，如果在舊物業不轉名的情況下購買第二個住宅，樓價600萬元，印花稅為15%，即90萬元，比轉名後再入市高得多。

按揭因素令親屬轉讓交易有限制

理論上，一位投資者可不斷購入單位，再轉讓予直系親屬，不斷恢復「首置買家」的身份，以節省印花稅支出。不過，頻繁的轉移業權，稅局可視此類交易中「出名」買家為「代表他人行事」，可能會追收兩次交易少收的印花稅。

其次，按揭因素亦為此類交易加上限制。假設買家A以「首置」身份購入單位，再轉讓予直系家人B；如果他本身的收入不足以通過壓測，需要B作擔保，而B又有按揭負擔，A的按揭申請，按揭成數便需要扣減一成。其次，理論上A在購入物業後3年內轉讓予家人B，雖然不必支付額外印花稅，但如涉及按揭，在罰息期（一般之為2年）內轉名，仍需支付罰息。如果B需要以按揭融資購買A的物業，也一樣要再申請按揭、通過壓測。多多少少算是限制了投資者利用「直系親屬轉名避稅」的漏洞。

 

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撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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