【港元定存】再有銀行調高1年港元定存息　年息最高2.5厘與零售綠債看齊

繼本港三大發鈔行上周輪流提高港元定存利率後，再有銀行調高港元定存年利率。信銀國際旗下手機銀行「inMotion」最近大幅提高1年港元定存息率至2.5厘，超越富邦銀行的2.4厘息，成行內1年港元定存息率之冠，更與早前政府發行的零售綠債 （04252） 保底息看齊。

■1年港元定存息率比較■

（按年息低至高排列）

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除了信銀國際及富邦銀行之外，渣打銀行 （02888） 、恒生銀行 （00011） 及招商永隆銀行最新的1年港元定存利率均有2厘以上。

當中，恒生銀行的12個月港元定期存款特優年利率有2.3厘。透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行，以1萬元或以上的「合資格新資金結餘」設立12個月定存，便可享此年利率優惠。

至於招商永隆銀行透過「招商永隆銀行一點通」電子渠道開立12個月定期存款，存款金額達50萬或以上，就可享年利率2.3厘。

責任編輯：鄭樂怡

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