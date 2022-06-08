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【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折　每日上午10時開搶限量優惠產品

個人增值 18:08 2022/06/08

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下星期便是一年一度的父親節，蘇寧將於6月8日至6月19日一連12日舉行《父親節「至冧」禮物推介》優惠，指定電子產品及大小家電產品更以優惠價發售，門店優惠低至55折，網店優惠更低至41折。優惠產品數量有限，售完即止。

門店及網店產品均以折扣價發售

蘇寧網店每日推出「驚爆價優惠」，產品低至41 折，各款優惠產品於每日上午10時開搶，所有優惠產品均為限量發售。另外，父親節推廣期間更有「滿減優惠」，購買指定類別產品滿指定金額，最高可享減500元優惠。

此外，於蘇寧門店以消費券支付包括八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿2000元即享50元優惠。另外，蘇寧門店更接受合併消費，交易可以消費券多次支付，或使用消費券後以其他支付方式支付餘額，使用信用卡支付更可享現金回贈。

於蘇寧門店以消費券購物滿指定金額即送限量精美禮品乙份。由即日起至6月30日憑中銀信用卡於香港蘇寧分店或網店簽賬即可享高達800元現金回贈。另外，登記成為蘇寧SoClub會員即可獲850元網店優惠券。

蘇寧門店優惠

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蘇寧網店優惠

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    +6

香港蘇寧《父親節「至冧」禮物推介》
優惠期：2022年6月8日至6月19日
優惠網址：按此

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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